Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia diretta, LIVE Final Eight 2017 Coppa Italia basket (20.45)

Buonasera a tutti da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia. Siamo sempre LIVE dal Polo Fieristico di Rimini per seguire le Final Eight 2017 di Coppa Italia, le quali sono giunte alla seconda semifinale: in campo scendono, alle 20.45, Brescia e Sassari. In palio un posto nella finalissima di domani.

Luca Vitali in azione contro Sassari in campionato. | Fonte immagine: Leonessa Brescia

Qui Sassari

La Dinamo è una specialista della competizione, potendo vantare nel proprio palmarès due vittorie, nel 2014 e nel 2015. Il trend è stato confermato quest'anno, con enorme fatica, ma partendo da sfavorita: i sardi si sono portati infatti a casa lo scalpo della Scandone Avellino, battuta per 69-68 dopo una splendida partita.

Decisivo per la Dinamo è stato un Rok Stipcevic maiuscolo, il quale prima ha trainato la rimonta dopo un primo quarto difficile, poi ha realizzato il canestro decisivo per il sorpasso, approfittando di un errore in lunetta di Fesenko. Prestazioni importanti anche per Lacey (14 punti e 7 rimbalzi) e per l'intera difesa Sassarese.

Lacey a canestro nel quarto contro la Scandone. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

La squadra di Coach Pasquini, arrivata alle Final Eight come seed numero 6, ha ribaltato i pronostici eliminando una delle principali pretendenti alla vittoria finale, centrando la vittoria numero tredici nelle ultime diciassette gare.

Contro Brescia, il Banco parte con i favori del pronostico, potendo contare su un roster più lungo: una delle chiavi della gara sarà la difesa, specialmente a centro area, dove la Leonessa ha costruito il proprio successo in semifinale contro Venezia.

Gani Lawal, tra i migliori per la Dinamo. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

Qui Brescia

Già, il successo contro Venezia. Gli uomini di coach Diana sono arrivati a Rimini con poche pretese e ancor meno aspettative, ma sono stati in grado di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, approfittando del momento negativo della Reyer e battendola meritatamente, con un punteggio finale di 76-68.

La palma di Mvp della sfida potrebbe essere assegnata a Luca Vitali (11 punti, 8 assist, 6 rimbalzi), ma l'uomo decisivo nel finale è stato Christian Burns, autore di una prestazione da 15 punti e sette rimbalzi, due dei quali offensivi (e decisivi). Top scorer è stato Marcus Landry, 19 punti per il capocannoniere del campionato (media di 20.2 a partita).

Tutti ad abbracciare Luca Vitali: per Brescia la semifinale è storica. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

Coach Andrea Diana ha definito la vittoria come "una festa" nel post-gara. Impossibile biasimarlo, vista la portata del traguardo raggiunto dalla Germani, neo-promossa che sta conseguendo un rendimento strabiliante in stagione dopo un inizio difficile.

In tornei come le Final Eight non è però consentito staccare la spina: Brescia lo sa, tanto che è ben concentrata per l'odierno match. Il rischio è che i lombardi accusino la stanchezza dovuta alle rotazioni ridotte a otto uomini (ieri Vitali 35 minuti, Landry 37).

Christian Burns, decisivo il suo lavoro nel pitturato contro la Reyer. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

I precedenti stagionali

Sono due i precedenti stagionali tra le due compagini, entrambi in campionato e con esiti ben diversi: l'andata, giocata al Palaserradimigni, ha visto prevalere Sassari, con un rotondo 96-73. Era un'altra Brescia, quella vista in campo quel giorno, poiché non era ancora arrivato Christian Burns, chiave di volta della stagione.

Il ritorno è stato invece a bassissimo punteggio e percentuali abbastanza disastrose (25%) per una Dinamo in enorme difficoltà. La Leonessa strappò così una vittoria per 56-48, gestendo un ampio vantaggio per tutto il corso del terzo quarto, salvo rischiare nel finale.

Lacey tra le maglie azzurre nel primo precedente stagionale. | Fonte immagine: Dinamo Sassari

