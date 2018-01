Legabasket: risultati e tabellini della sedicesima giornata

Non mancano le sorprese nella prima giornata di ritorno del campionato di Seria A targato Postemobile.

Avellino cade sul campo della Reggiana, che dimostra di avere un roster competitivo che può mettere in difficoltà chiunque. Sempre avanti nel punteggio, con Wright e White chirurgici, la Grissin Bon trema nel finale, quando Scrubb con un parziale di mcgradiana memoria riporta in partita la Scandone, ma Della Valle in lunetta è glaciale. Lo stop della capolista giova a Brescia, che vince la seconda di fila e raggiunge Avellino, che la ospiterà domenica prossima. La Germani supera dopo 3 quarti di fatica una coriacea Pesaro, che a causa dei risultati sugli altri campi resta ancorata da sola in coda alla classifica. Sconfitta inattesa per una stanca Venezia, sorpresa in casa da Varese, trascinata da un sorprendente Tambone. E inattesa, anche nelle proporzioni, la sconfitta casalinga della Fiat Torino targata Recalcati: Vitucci, ex di turno, ha letteralmente cambiato volto a Brindisi. L'Happy Casa viola il parquet dell'Auxilium grazie a un 19-0 infilato nel terzo periodo, quando Nic Moore realizza 14 punti con 4/4 da 3. In una sfida interessante in chiave playoff, Bologna supera Trento grazie all'ottima prova di Marcus Slaughter. Gara segnata dall'increscioso episodio avvenuto a fine terzo quarto: Stefano Gentile innesca una violenta reazione di Gutierrez, dopo la baraonda che ne consegue gli arbitri mandano sotto la doccia il messicano, Sutton e Alessandro Gentile. Cantù supera Sassari dopo un supplementare, nonostante la serata al tiro non entusiasmante di Culpepper e un -7 a 2:30 dalla fine del quarto periodo. Sempre più in crisi, Capo d'Orlando cede senza combattere a Pistoia, e al momento sembra essere la formazione più in evidente difficoltà del torneo.

Nel posticipo, Milano ha la possibilità, battendo Cremona, di raggiungere il duo di testa



Grissin Bon Reggio Emilia - Sidigas Avellino 89-86 (24-22, 23-20, 17-16, 25-28)

White 13 (4/5, 1/2, 2/2), Della Valle 19 (5/11, 1/2, 6/8), Wright 13 (5/7, 1/1), Llompart 11 (0/2, 2/3, 5/6), Markoishvili 14 (4/7, 1/5, 3/4), Candi 5 (2/3, 0/1, 1/1), Reynolds 10 (5/6), Cervi 4 (2/2)

Leunen 3 (0/1, 1/3), Feesenko 21 (9/14, 3/4 ai liberi), Scrubb 16 (3/6, 3/4, 1/1), Rich 20 (7/17, 1/4, 3/4), Filloy 6 (1/5, 1/4, 1/2), Zerini, D'Ercole, Wells 6 (3/7), Ndiaye 3 (0/1, 3/6 ai liberi), Fitipaldo 11 (0/1, 3/4, 2/2)

Red October Cantù - Banco di Sardegna Sassari 102-96 OT (21-24, 20-17, 16-27, 29-18, 16-10)

Smith 23 (4/5, 4/6, 3/4), Culpepper 13 (4/12, 1/7, 2/6), 7 assist, Cournooh 3 (1/2, 0/2, 1/2), Parrillo 11 (0/3, 3/5, 2/2), Tassone, Crosariol 14 (7/8), Maspero 2 (1/1), Raucci (0/1, 0/2), Chappell 22 (7/8, 2/6, 2/2), 10 rimbalzi, Thomas 14 (2/5, 1/2, 7/9)

Spissu 5 (1/1, 1/3), Bamforth 8 (1/4, 1/9, 3/4), 9 rimbalzi, 7 assist, Planicic 19 (7/9, 5/5 ai liberi), Devechi 1 (1/2 ai liberi), Pierre 26 (11/14, 0/2, 4/5), 10 rimbalzi, Hatcher 10 (3/6, 1/8, 1/1), Polonara 14 (1/1, 4/5), Tavernari 11 (1/1, 3/5)

The Flexx Pistoia - Betaland Capo d'Orlando 91-69 (27-17, 19-17, 29-19, 16-16)

Onuoha (0/2 ai liberi), Mian 6 (2/4, 0/2, 2/3), Barbon (0/1 da 3), Della Rosa (0/1), Diawara 11 (3/7, 1/4, 2/4), Gaspardo 22 (8/10, 1/5, 3/3), Ivanov 3 (1/1 da 3), Moore 7 (3/8, 0/4, 4/4), 10 assist, McGee 15 (6/9, 3/3 ai liberi), Laquintana 12 (6/11, 0/3)

Alibegovic 5 (1/2, 1/2, 2/2), Atsur 20 (6/9, 2/5, 2/2), Ikovlev 10 (3/7, 1/3, 1/4), Kulboka 5 (0/4, 0/4, 5/7), 12 rimbalzi, Maynor 6 (0/3, 2/6), Delas 13 (6/6, 1/2 ai liberi)m Wojciechowski 7 (2/4, 0/1, 3/4), Ihring 1 (1/2 ai liberi), Stojanovic 2 (1/2, 0/2, 0/2)

Fiat Torino - Happy Casa Brindisi 68-82 (13-21, 27-12, 13-30, 15-19)

Garrett 12 (3/6, 2/4), Parente, Vujacic 4 (0/1, 1/7, 1/2), Poeta 6 (3/4, 0/1), Patterson 6 (1/3, 1/3, 1/2), Washington 10 (3/3, 0/2, 4/5), 11 rimbalzi, Okeke 7 (2/7, 1/3), Jones 6 (2/3, 0/2, 2/2), Mazzola 2 (1/3, 0/1), Iannuzzi 15 (6/9, 3/4 ai liberi)

Suggs 11 (4/7, 1/2), Tepic 2 (1/1, 0/2), Smith 10 (3/5, 1/2, 1/2), Mesicek 18 (2/3, 2/3, 8/10), Cardillo (0/2), Moore 26 (1/3, 6/8, 6/7), Donzelli (0/1, 0/1), Giuri (0/1, 0/1), Lalanne 15 (7/11, 0/1, 1/1)

Segafredo Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino 82-75 (21-13, 23-19, 23-21, 15-22)

A. Gentile 6 (3/7), Umeh 6 (1/2, 1/4, 1/2), Baldi Rossi 9 (3/4, 1/3), Lafayette 1 (0/4, 0/4, 1/2), Aradori 19 (3/6, 3/8, 4/4), S. Gentile 4 (1/2, 0/1, 2/3), Lawson 12 (3/6, 1/2, 3/3), Slaughter 25 (9/11, 7/11 ai liberi)

Franke 3 (1/1 da 3), Sutton 20 (6/11, 2/2, 2/), Forray 13 (2/3, 1/5, 6/7), Flaccadori 15 (4/5, 1/6, 4/4), Gutierrez 4 (2/6), Gomes 2 (1/3, 0/3), Hogue 10 (4/5, 2/2), Lechthaler, Shields 8 (0/3, 2/3, 2/2)

Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese 63-75 (17-21, 15-15, 20-19, 11-20)

Haynes 9 (1/2, 1/3, 4/4), Peric 2 (0/2, 0/5, 2/2), Johnson 3 (1/5 da 3), Bramos 14 (1/1, 4/9), Tonut 8 (1/3, 2/6), De Nicolao 4 (1/1, 0/1, 2/2), Jenkons, Bolpin 3 (1/1 da 3), Cerella 1 (0/1 da 3, 1/2 ai liberi), Watt 10 (3/6, 1/1, 1/2)

Avramovic 4 (2/6), Pelle 2 (1/4), Natali, Vene 6 (0/2, 2/3), Okoye 14 (2/4, 1/3, 7/7), Tambone 17 (1/3, 4/7, 3/4), Cain 17 (8/9, 1/4 ai liberi), Ferrero 3 (0/1, 1/2), Wells 12 (5/11, 0/3, 2/2)

Germani Basket Brescia - VL Pesaro 88-70 (21-20, 16-20, 27-13, 24-17)

Lee Moore 21 (8/10, 1/4, 2/4), Hunt 13 (6/12), Mastellari, L. Vitali 9 (2/3, 1/2, 2/2), Landry 15 (3/4, 3/6), Ortner 2 (1/3), Traini (0/1), M. Vitali 10 (2/2, 2/8), Moss 8 (3/4, 0/1, 2/2), Sacchetti 10 (1/2, 1/2, 5/6), Bushati

Omogbo 11 (2/4, 1/7, 4/5), Ceron 2 (1/4), Mika 5 (2/5), Dallas Moore 27 (7/9, 4/7, 1/2), Ancellotti 2 (1/1), Little 8 (1/5, 2/5, 1/2), Bertone 11 (2/4, 2/4, 1/2), Monaldi 4 (2/2, 0/2)

22/01/2018

20:30 EA7 Emporio Armani Milano - Vanoli Cremona

Classifica

Brescia, Avellino 24; Milano, Venezia 22; Torino 20; Cantù, Bologna 18, Cremona, Sassari 16; Trento 14; Reggio Emilia 12, Capo d'Orlando, Brindisi, Varese, Pistoia 10; Pesaro 8

Milano e Cremona 1 gara in meno

Prossimo turno

27/01/2018

20:30 VL Pesaro - Grissin Bon Reggio Emilia

27/01/2018

20:30 Banco di Sardegna Sassari - Fiat Torino

28/01/2018

17:00 Sidigas Avellino - Germani Basket Brescia

28/01/2018

18:00 Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia

28/01/2018

18:00 Betaland Capo d'Orlando - Segafredo Virtus Bologna

28/01/2018

19:00 Happy Casa Brindisi - The Flexx Pistoia

28/01/2018

20:45 Vanoli Cremona - Red October Cantù

29/01/2018

20:45 Openjobmetis Varese - EA7 Emporio Armani Milano