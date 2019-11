Risultato Basilea - Manchester City in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Gundogan (2), B. Silva, Aguero! (0-4)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte.

City che praticamente blinda i quarti di finale, Basilea con un piede e 3/4 fuori dalla competizione.

92' - Termina qui la gara; Basilea 0 - Man City 4.

91' - Due minuti di extra time.

89' - Entrata scomposta di Diè. Si becca il giallo anche Gundogan, che aveva protestato con veemenza.

87' - Si attende solo il fischio finale.

83' - Volata di David Silva verso la porta, cross basso dentro che Ederson raccoglie.

80' - Si entra negli ultimi 10 minuti di gioco.

77' - Solito giro palla firmato City.

74' - GUNDOGAN! Aguero fa il bello ed il cattivo tempo sulla sinistra; cross in mezzo per Gundogan che va a botta sicura; bravo Vaclik, d'istinto.

71' - Cambio Basilea: fuori Stocker, dentro Ajeti.

68' - ELYOUNOUSSI! In area, esplode il destro; conclusione che rimane centrale, respinge Ederson.

67' - OBERLIN! Cross telecomandato di Stocker, schiaccia a terra il giovane centravanti senza trovare la porta da posizione ottima.

66' - SILVA! Aguero controlla a centro area spalle alla porta, alleggerisce su David Silva che piazza male la conclusione.

63' - Cambio City: esce De Bruyne, dentro David Silva.

60' - Palla dentro di Stocker, Kompany anticipa tutti e sbroglia la minaccia.

57' - Cambio City: fuori Sterling, dentro Sanè.

53' - GUNDOGAN! POKER! Riceve all'altezza del limite, controlla, sposta la sfera e buca Vaclik con un destro preciso a giro. 0-4.

52' - Solito controllo palla magistrale del City.

49' - ELYOUNOUSSI! Conclusione da distanza siderale del 24; Ederson si distende e respinge distinto.

47' - DE BRUYNE! Tracciante del belga, para senza problemi Vaclik.

46' - Al via il secondo tempo.

Poco da dire. C'è match solo nel primo quarto d'ora, con un paio di svarioni difensivi che mettono in allarme Ederson, poi il City dilaga ed il match sostanzialmente termina.

45' - Termina qui il primo tempo. 0-3.

41' - Solo gli ospiti in campo, che accelerano a sprazzi.

37' - STERLING! Destro del 7 che termina largo non di molto.

33' - STERLING! Si ritrova a tu per tu con Vaclik; l'estremo difensore gli sposta il pallone e lo costringe alla resa.

30' - Giro palla docile del City.

27' - Continua ad attaccare il City, KO tecnico per il Basilea.

23' - AGUEROOOOO! TRE! Si ritrova il pallone tra i piedi e fa partire il fendente all'altezza dei 20 metri; Vaclik, interdetto, osserva la palla finire il rete. 0-3.

21' - Ora la situazione si fa assai complicata per il Basilea.

18' - BERNARDO SILVAAAAAAA! E SONO GIA' DUE! Sterling fa mulinare le gambe sull'out mancino, il suo cross arriva a Bernardo Silva che controlla, e sfodera il mancino: Vaclik devia male, traversa e rete. 0-2.

15' - STOCKER! Approfitta di un lancio dalle retrovie per sverniciare Otamendi e trovarsi di fronte ad Ederson, che esce e sventa il pericolo.

14' - GUNDOGAAAAAAAN! VANTAGGIO CITYYY! Angolo corto di De Bruyne, Gundogan anticipa tutti e gira in porta battendo Vaclik. 0-1.

12' - Oberlin riceve largo a destra, punta Otamendi che commette evidente ostruzione e lo getta a terra. Fa proseguire Eriksson.

10' - Ora si palleggia a centrocampo.

7' - Match a ritmi altissimi. Il City gioca con il baricentro alto, soffrendo le ficcanti ripartenze del Basilea. In fase offensiva, però, i Citizens sfoderano un arsenale offensivo poderoso in grado di colpire in qualsiasi momento.

5' - Imbucata di Stocker per il movimento di Oberlin; non si capiscono i due, sfuma l'offensiva dei padroni di casa.

2' - GUNDOGAN! Girata aerea dell'ex Dortmund sul suggerimento di Silva; Vaclik in corner.

1' - Partiti!

Inno della Champions League, saluti, e poi sarà contesa.

Le squadre entrano in campo, freme il St. Jacob-Park.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo allo spogliatoio del Basilea.

Si gioca al St. Jacob-Park, impianto da 38.600 posti a sedere situato a Basilea.

Wicky opta per il 3-4-3. Vaclik tra i pali, trittico difensivo composto da Lacroix, Suchy e Balanta. Frei e Xhaka frangiflutti di centrocampo, con Lang e Petretta sulle corsie. Davanti, Elyounoussi ed Oberlin supportano il centravanti Van Wolfswinkel.

Il Basilea parte - ovviamente, come da pronostico - nettamente sfavorita nel doppio confronto, ma nel calcio mai dire mai. La compagine svizzera, allenata da Wicky, occupa la seconda posizione, 41 punti, nella Super League dietro al capolista Young Boys, più avanti di cinque lunghezze. In Champions League, bottino ottimo; sorteggiata nel gruppo A ha terminato i gironi al 2° posto a quota 12 punti, con 4 vittorie e 2 sconfitte all'attivo, dietro solo al Manchester United. Stasera, sfida proibitiva contro il City. Ma sognare è lecito, e St. Jacob-Park è pronto a ruggire.

Guardiola opta per un 4-5-1 mascherato da 4-3-3. In porta Ederson, difesa composta - destra verso sinistra - da Walker, Otamendi, Laporte e Zinchenko. Fernandinho vertice basso, Bernardo Silva e Silva a sua protezione con De Bruyne e Sterling larghi. Davanti, Aguero regge il peso dell'attacco.

Schiacciasassi e Manchester City sono sinonimi sul vocabolario, potete controllare. La compagine guidata da Guardiola straripa ogni giornata, ed è imbarazzante per qualità di gioco e capacità realizzativa, riuscendo a sopperire anche alle falle - poche, comunque, c'è da dirlo - difensive che attanagliano i Citizens. Spulciando i numeri c'è solo da applaudire: in Premier, in 27 partite, 23 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, maturata in quel pirotecnico 4-3 in casa del Liverpool, ad Anfield. In Champions, sorteggiata nel gruppo F, quello del Napoli, ha collezionato 5 vittorie ed una sconfitta, ininfluente, contro lo Shakthar all'ultima giornata, costata al Napoli la retrocessione in Europa League. Ora Guardiola ed i suoi vogliono continuare a scrivere la storia, il primo step è il Basilea.

Nessun precedente prima di questa sera. Sarà un confronto inedito tutto da seguire.

La preview della sfida, sponda City.

Arbitra Jonas Eriksson, coadiuvato da Klasenius e Warnmark, quarto uomo Culum. Addizionali di porta i signori Johannesson ed Ekberg.