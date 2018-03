Bundesliga, giornata 28: il Klassiker apre le porte alla fuga dello Schalke

La ventottesima giornata di Bundesliga è la più importante di tutto il calendario tedesco, sia perché c'è il Klassiker, ovvero lo scontro tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le due squadre più importanti di Germania; sia perché la truppa di Heynckes potrebbe festeggiare la vittoria del Meisterschale con otto turni d'anticipo ed in più in faccia ai rivali di sempre. Del Klassiker, però, ci siamo occupati nella nostra presentazione dedicata, qui andremo a dare uno sguardo ai restanti match che completano il quadro della tornata pasquale.

Con il Dortmund impegnato all'Allianz Arena, dove non vince dal 2014 con un Bayern già campione di Germania, è inevitabile buttare l'occhio su chi potrebbe approfittare di una debacle della squadra di Stoger, attualmente imbattuta da tredici partite. La prima che proverà a fare il colpaccio è sicuramente lo Schalke di Tedesco, secondo in classifica ed impegnato alla Veltins Arena contro il Friburgo, match ampiamente alla portata contro una squadra che ha ben poco da chiedere al campionato, anche se non va mai sottovalutata. I Knappen potrebbero allungare a quattro punti la distanza che li separa dai rivali della Ruhr, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Si parla di ipoteca perché, seppur la situazione coppe è abbastanza instabile, le inseguitrici dello Schalke non hanno impegni semplici da affrontare, fatta eccezione per il Lipsia che, però, è anche quella più staccata.

Andando in ordine di classifica, l'Eintracht Francoforte, quarta forza del campionato, andrà a far visita al Werder Brema, un match che potrebbe apparire semplice, ma non lo è. Il talento a disposizione di Kohfeldt è davvero tanto e nelle ultime giornate ha iniziato a lasciarsi intravedere, tanto che i biancoverdi sono imbattuti da quattro giornate ed hanno ormai definitivamente lasciato la zona calda della graduatoria, potendo addirittura fare un pensierino al settimo posto, distante solo sei punti. Complicata anche la partita del Bayer Leverkusen. Le Aspirine giocheranno alla BayArena, ma dovranno vedersela contro l'Augsburg, altra squadra solida e piena di talento con un allenatore che ha trovato la quadra. Più semplice, invece, il viaggio del Lipsia ad Hannover. I RotenBullen, caricati anche dalla vittoria contro il Bayern arrivata prima della pausa, proveranno a dare ossigeno alla propria rincorsa per la Champions League e vincere contro i Roten può essere l'occasione adatta.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, partite difficili per Mainz e Colonia, rispettivamente impegnate contro Borussia Moenchengladbach ed Hoffenheim. Può invece allungare il Wolfsburg che andrà nella capitale a sfidare l'Hertha.