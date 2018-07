Belgio - Giappone in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Belgio-Giappone, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:00 alla Rostov Arena, verrà fischiato dall'arbitro senegalese Malang Diedhou.

Diretta Belgio-Giappone

Twitter Vincent Kompany

QUI BELGIO

Quella belga è quella che ha segnato di più finora fra le selezioni impegnate in questo torneo, avendo realizzato 9 reti durante la fase a gironi. Questo dato è in particolare un po' gonfiato dalla goleada realizzata alla Tunisia, ma in generale fa ben capire quale sia il livello tecnico di questa squadra.

Squadra che poi ha trovato conferme anche contro l'Inghilterra, seppur in un confronto diretto fra riserve visto che la qualificazione era già ottenuta per entrambe. Anche oggi sulla carta c'è poco confronto con l'avversario; occhio però, perchè in questa competizione abbiamo visto già parecchie sorprese.

Oggi torneremo ad ammirare le prime linee dei Red Devils, con tutte le probabilità. Martinez ha a disposizione alcune delle più grandi stelle della Premier League e non solo, cosa che gli permette di puntare tutto su un'idea di gioco spregiudicata ed offensiva. E così abbiamo già in mente chi dovrebbe giocare stasera.

Roberto Martinez riparte dal solito 3-4-2-1. In porta c'è Courtois, davanti a lui ballottaggio Kompany-Boyata (il primo è favorito) in mezzo ad Alderweireld e Vertonghen. Sulle corsie spazio a Meunier e Carrasco, Witsel fa coppia con De Bruyne in mediana. Mertens ed Eden Hazard supportano Lukaku in attacco.

Live Belgio-Giappone

Twitter @jfa_samuraiblue

QUI GIAPPONE

Meno blasonata, la selezione giapponese è arrivata agli ottavi da seconda classificata. A parità di punti, differenza reti e gol segnati rispetto al Senegal, dopo la sconfitta con la Polonia a permettere agli asiatici di proseguire il proprio percorso è stato il minor numero di cartellini gialli "subiti".

È bastata quindi l'unica vittoria al debutto contro la Colombia a questa squadra per proseguire il proprio sogno. Si tratta comunque di un'outsider per cui l'eliminazione non sarebbe per niente un dramma, visto che già in pochi speravano di arrivare fin qui. Ciò non significa ovviamente che la squadra si mostrerà arrendevole.

D'altronde, specialmente in attacco, quella dei Samurai Blue è una compagine con soluzioni particolarmente interessanti. Kagawa ed Osako, ad esempio, vengono entrambi da buone stagioni in Germania. Takashi Inui, invece, nell'ultima giornata della Liga ha siglato una doppietta al Camp Nou contro il Barça...

Il CT Akira Nishino è intenzionato a puntare su un 4-2-3-1. Il titolare fra i pali è Kawashima. Yoshida dovrebbe adattarsi a fare il terzino con Nagatomo dall'altro lato e nel mezzo la coppia Sakai-Shoji. Hasebe e Shibasaki i favoriti a centrocampo, con Haraguchi, Kagawa ed Inui che dovrebbero agire sulla trequarti. Osako di punta.

Diretta live Belgio-Giappone

R. Martínez : "Everyone in the squad is fit and available apart from @adnanjanuzaj. He's got a bit of a bruised knee" #REDTOGETHER #WorldCup #BELJPN — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2018

CURIOSITÀ

Kagawa e Batshuayi, oggi potenziali avversari, sono stati compagni di squadra nella seconda parte dell'ultima edizione della Bundesliga, con la maglia del Borussia Dortmund. Il secondo dei due non era convocato nell'ultimo precedente fra queste due Nazionali, datato 14 novembre 2017 e terminato sul risultato di 1-0 con gol di Lukaku (curiosamente, l'unica volta dal 2009 che i celtici sono riusciti a battere questo avversario su 4 precedenti).