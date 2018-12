Europa League - Zurigo e Rapid Vienna per Napoli e Inter, la Lazio pesca il Siviglia 

Sono stati sorteggiati poco fa i sedicesimi di finale di Europa League 2018/2019. Urna benevola per Napoli e Inter: la compagine partenopea, che ha chiuso in terza posizione il Gruppo C di Champions League, giocherà contro lo Zurigo. La formazione nerazzurra che, ha concluso in terza posizione il Gruppo B di Champions League, se la vedrà contro il Rapid Vienna. Impegni non proibitivi, dunque, per le squadre di Ancelotti e Spalletti mentre sorride di meno la Lazio che, nei sedicesimi, giocherà contro il Siviglia. Sfida molto interessante quella che attende la squadra di Inzaghi che, questa sera, giocherà in quel di Bergamo per riprendersi la quarta posizione. Tante le sfide interessanti che ci aspettavo in questi sedicesimi di Europa League, di seguito il quadro completo.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

Galatasaray-Benfica

BATE Borisov-Arsenal

Sporting Lisbona-Villarreal

Fenerbache-Zenit

Lazio-Siviglia

Olympiakos-Dynamo Kiev

Rennes-Real Betis

Celtic-Valencia

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

Malmo-Chelsea

Zurigo-Napoli

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Slavia Praga-Genk

Rapid Vienna-Inter

Club Brugge-Salisburgo

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria