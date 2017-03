Italia - Albania in diretta, LIVE Qualificazioni Russia 2018 (20.45)

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, di Italia - Albania, incontro valido per la fase di qualificazione al Mondiale in programma in Russia nel 2018. Si gioca al Barbera di Palermo, fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo sloveno Vincic.

Un solo incontro di "peso" per l'Italia in questa fermata. Come detto, Ventura sfida questa sera il connazionale De Biasi, alla guida di un'Albania in forte crescita, martedì è invece in programma un'amichevole di prestigio contro l'Olanda, occasione propizia per provare effettivi e innovazioni tattiche.

Italia e Albania si trovano nel Gruppo G. La nazionale azzurra approda all'appuntamento imbattuta, forte di tre vittorie e un pari. L'unico stop con la Spagna, 1-1 interno. L'Italia guida, proprio in coabitazione con le furie rosse, il girone. Avanti, in virtù della differenza reti, la compagine di Lopetegui.

L'Albania, dopo quattro tornate, ha all'attivo due vittorie e due sconfitte. Ad aprire i successi con Macedonia e Liechtenstein, poi il passo indietro con Israele e Spagna a complicare il cammino verso la prossima rassegna iridata.

Fonte: Nazionale Italiana/Twitter

Ventura conferma, per la gara di questa sera, il suo credo. 4-2-4, con il tandem Belotti - Immobile a guidare l'attacco di casa. Importante l'operato sull'esterno di Candreva e Insigne, ai due il CT chiede corsa e qualità, con un occhio attento in fase di ripiegamento. A centrocampo, cerniera di esperienza e talento, De Rossi e Verratti a guidare l'Italia.

Il recupero di Bonucci consente al CT di proporre una linea estremamente affidabile, con l'uomo dei record, Buffon, ben protetto dai due compagni di club, Bonucci appunto e Barzagli. Zappacosta è il laterale di destra, a sinistra De Sciglio.

De Biasi prepara una gara di attesa e ripartenza, Albania quindi guardinga, pronta a ribaltare il campo, sfruttando eventuali aperture azzurre. Chikalleshi è il terminale ultimo, Lila e Sadiku i due esterni di centrocampo. Il perno in mediana è Kukeli, ai suoi lati si muovono Memushaj e Abrashi.

Nel reparto di difesa, diverse conoscenze del calcio italiano. Strakosha protegge i pali dell'Albania, il terzino di destra è Hysaj, con Ajeti al centro. Veseli e Agolli completano il pacchetto. Fuori per squalifica, nell'Albania, Berisha e Xhimshiti.

Fonte: Nazionale Italiana/Twitter

Ieri, l'intervento in conferenza stampa di Buffon e Ventura. Sulla stessa lunghezza d'onda i due, fondamentale non sottovalutare l'impegno, sfruttare il maggior potenziale a disposizione.

Il programma del girone G propone oggi altre due sfide. La Spagna ospita Israele - ovviamente l'ago della bilancia pende dalla parte dei padroni di casa - mentre Macedonia e Liechtenstein inseguono i primi punti per abbandonare il fondo della graduatoria.