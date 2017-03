Verso Russia 2018, l'Italia vince contro l'Albania: le parole di Ventura e Verratti nel post gara - https://twitter.com/Vivo_Azzurro

Nel quinto turno delle qualificazioni ai Mondiali del 2018, l'Italia batte l'Albania 2-0. Reti di De Rossi su rigore al 12' e di Immobile al 71'. Azzurri che tengono il passo della Spagna, che a sua volta si è imposta facilmente su Israele.

Ventura: "Piccolo passo avanti, ci sono presupposti per far bene"

Italia con il 4-2-4, non brilla, ma convince: "All’inizio c’era un po’ di voglia di fare quello che sapevamo e tanta attenzione, ma non c’era fluidità. Poi però, a parte quella conclusione dopo trenta secondi, non c'è stato più un tiro verso la porta di Buffon. Nel secondo tempo siamo andati meglio sul piano della personalità: questo è un gruppo nuovo, oggi abbiamo fatto un piccolo passo. Non è stata una partita esaltante ma ci sono i presupposti perché venga fuori qualcosa di davvero importante con questa squadra".

Ventura ha dato fiducia per tutta la partita alla formazione titolare: "Perché stiamo iniziando un lavoro, chi non è entrato oggi giocherà domani, chi non giocherà domani lo farà dopodomani. Questo è un gruppo vero, ci sono giocatori nuovi e giovani, ma come già detto ci sono i presupposti per fare qualcosa di importante per il futuro di questa nazionale". Un'ultima battuta su Verratti: "Ha fatto cose importanti, può giocare anche giocare a due. Non mi sono stupito. Può dare continuità per tutti i 90 minuti, ma tutti possiamo migliorare".

Verratti: "Poche nazionali organizzate come noi, siamo un gran gruppo"

"Sapevamo che era una partita difficile, l’abbiamo preparata molto bene. L’Italia è una squadra forte perché rispetta tutti gli avversari. Abbiamo fatto una bella partita, potevamo fare qualche gol in più ma l’importante è la vittoria. Questa è la squadra di tutti, siamo in nazionale e c’è bisogno di tutti. Siamo un grande gruppo e tutti devono giocare al 100%. È stata una prestazione positiva sia singolarmente che di gruppo" Infine il calciatore del PSG viene paragonato a Pirlo: "No, i nostri stili di gioco sono differenti. Spero di capire al più presto cosa vuole il mister, penso che poche nazionali sono organizzate come noi".

Prosegue il testa a testa per il primo posto con la Spagna: "La sconfitta contro il Barcellona per me è stata una grande delusione, ma da quella partita ho capito che bisogna giocare sempre al massimo contro qualsiasi squadra. Stasera era importante vincere per presentarci al meglio alla sfida di settembre contro la Spagna".

[fonte: Rai sport, Gianlucadimarzio.com]