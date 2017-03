Qualificazioni Russia 2018: l'Inghilterra vola con Defoe e Vardy. Lituania battuta 2-0

Al Wembley Stadium​ l'Inghilterra batte la Lituania per 2-0 nella partita inaugurale della quinta giornata del gruppo F. Jermain Defoe e Jamie Vardy firmano il successo in favore dei britannici, che conservano il primo posto ottenendo momentaneamente cinque punti di vantaggio sulla Slovenia. La Nazionale di Jankauskas, invece, resta a quota cinque in terzultima posizione. Partita letteralmente dominata dai ragazzi di Gareth Southgate, che detengono i ritmi del gioco per tutti i novanta minuti. In fase offensiva si sono messi in evidenza soprattutto Dele Alli e Adam Lallana, entrambi creatori di grandi occasioni; grande partita giocata anche da Kyle Walker, che ha infiammato la corsia destra. Tra i lituani positiva la prestazione del portiere Ernestas Setkus, che in molte occasioni ha salvato il risultato.

​Le scelte tecniche

Inghilterra che scende in campo col 4-3-3. Formazione rimaneggiata rispetto a quella utilizzata nell'amichevole con la Germania, soprattutto nel reparto offensivo, con la presenza del tridente formato da Oxlade-Chamberlain, Defoe e Sterling. Alle loro spalle ci sono Adam Lallana e Dele Alli, mentre Eric Dier viene impiegato in cabina di regia. Difesa a quattro con Keane e Stones a sostegno di Hart, Walker a destra e Bertrand a sinistra.

Per la Lituania, invece, è un 4-2-3-1 in cui la punta Nerijus Valskis viene sostenuto da Cernych, Slivka e Novikovas. Andando a ritroso, Zulpa e Kuklys stazionano in mediana e, più indietro, Klimavicius e Kijanskas sono posti al centro della difesa. Slavickas e Vaitkunas hanno il compito di allargare il gioco sulle corsie laterali.

La cronaca dell'incontro

Un avvio di partita poco esaltante in quel di Wembley, con le due squadre che non creano occasioni davvero pericolose. La Nazionale di Southgate detiene le redini di gioco ed è la formazione che si mostra leggermente con più frequenza nell'area di rigore avversaria. I padroni di casa affrontano l'incontro con un piglio decisamente offensivo, ma non sono quasi mai incisivi sotto porta. Tuttavia i britannici riescono a sbloccare il risultato al 20': Sterling scappa sulla sinistra e crossa rasoterra per l'accorrente Defoe che firma l'1-0 in favore dell'Inghilterra.

L'esultanza di Defoe. Foto: Tuttosport

Nei minuti successivi il match continua ad avere un ritmo lento, povero di emozioni. Gli inglesi continuano a gestire il possesso palla e tengono sotto scacco gli avversari, praticamente assenti fino a questo momento. La Lituania si sveglia solo nel finale di primo tempo, creando la prima vera occasione con Slivka: il numero 14 scavalca Hart con un colpo di testa e per poco non segnava l'1-1 in maniera rocambolesca. Così la Nazionale dei Tre Leoni ​va all'intervallo in vantaggio col minimo risultato.

Al ritorno dagli spogliatoi i due commissari tecnici non effettuano alcun cambio e la ripresa inizia con gli stessi effettivi dei primi quarantacinque minuti. Il monologo britannico non cambia: in avvio Sterling ha tra i piedi l'occasione per il raddoppio ma non riesce ad impattare su un cross proveniente dalla sinistra. Al minuto 49, ci prova Alli di testa su cross di Walker ma il pallone finisce alto. Tre minuti dopo, un'altra occasione per i padroni di casa, con Chamberlain che tira da fuori area trovando la respinta di Setkus.

I giocatori lituani, dal canto loro, cercano di indirizzare l'incontro sul piano della fisicità effettuando qualche intervento scomposto sugli avversari: per questo il direttore di gara è costretto ad estrarre i primi cartellini gialli, indirizzati verso Vaitkunas e Zulpa. Verso l'ora di gioco, Southgate utilizza i primi due cambi a disposizione, con Jamie Vardy e Marcus Rashford che prendono il posto di Defoe e Sterling. Proprio l'attaccante del Leicester sigla il raddoppio dei britannici, al 66', liberandosi prima di un paio di difensori lituani e poi batte l'estremo difensore col piattone destro.

Il gol di Vardy. Foto: Tuttosport

Concretizzato il raddoppio, la Nazionale padrone di casa mette il risultato in ghiaccio ma continuano ad attaccare: infatti, al 71', Alli prova una conclusione su assist di Walker ma manda la sfera tra le braccia di Setkus. L'assedio dei tre leoni ​continua ancora al 79' con Vardy che, lanciato in area di rigore, manca l'aggancio al pallone per il 3-0; quattro minuti dopo, Chamberlain effettua un'altra delle sue conclusioni che però sono troppo centrali. La conclusione del numero 8 è l'ultima azione saliente dell'incontro, che sancisce la vittoria inglese per 2-0.