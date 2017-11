Risultato Borussia Dortmund - Tottenham in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Aubameyang, Kane, Son! (1-2)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Tottenham matematicamente primo nel girone con 13 punti, Real dietro a 10. APOEL e Borussia Dortmund a 2 si giocheranno l'Europa League nell'ultima giornata.

96' - Termina qui la gara. Tottenham batte Dortmund 2-1!

93' - 5 minuti di recupero.

92' - Cambio Dortmund: fuori Burki, dentro Weidenfeller.

89' - Lancio dalle retrovie per lo scatto di Llorente, l'ex Juve - a tu per tu con Burki - si allunga troppo il pallone e viene chiuso. Nel tentativo di saltare Burki, Llorente lo colpisce con un calcione in pieno volto. Il portiere rimane a terra visibilmente dolorante, ed è costretto ad uscire in barella.

87' - Cambio Tottenham: fuori Kane, dentro Llorente.

85' - GUERREIRO! Tenta di concludere al volo da posizione leggermente defilata, ma colpisce male.

85' - Cambio Tottenham: fuori Eriksen, dentro Sissoko.

82' - Cambio Tottenham: fuori Alli, dentro Dembelé.

81' - ERIKSEN! Alli per Rose, cross liftato che viene deviato da Eriksen. Palla out.

78' - Cambio Dortmund: fuori Zagadou, dentro Toprak.

76' - SOOOOON! VANTAGGIO TOTTENHAAAAM! Spunto favoloso di Alli, che carica come un toro la retroguardia giallonera, sfonda dal lato corto dell'area di rigore e scarica su Son; destro piazzato, telecomandato sotto il sette. 1-2.

73' - C'è voglia di vincere la partita da parte di Kane e compagni.

69' - Azione spettacolare firmata Tottenmham, con ripetuti fraseggi di prima. Son tenta il cross, ma l'unico ad intervenire a centro area è Burki.

66' - Cambio Dortmund: fuori Kagawa, dentro Castro.

63' - TOLJAN! Avanzata palla al piede e tenta la fortuna dalla lunga distanza; sfera che termina out.

62' - Imbucata sontuosa di Eriksen per Kane, il quale viene chiuso da Bartra artefice poi di un goffo disimpegno che favorisce Alli. Quest'ultimo serve Son in area, pescato in posizione di offside.

60' - Tottenham tutt'altro che remissivo, Dortmund ai ripari.

57' ALLI! Eriksen conquista palla al cerchio di centrocampo, dentro per Kane che serve Alli di tacco; rasoiata imprecisa.

56' - Ora prova a reagire il Dortmund.

53' - Punzione di Dier respinta da Yarmolenko, il quale rimane a terra dopo aver colpito male la palla. Nessun problema per il 9, prontamente in piedi.

49' - KAAAAAANEEE! PAREGGIO TOTTENHAAAAM! Rose scippa palla a Toljan, servizio interno di Alli per Kane che controlla ed infila Burki con un rasoterra chirurgico. 1-1.

46' - Inizia la ripresa.

Partita senza mordente sino al 20', poi l'occasione di Aubameyang toglie le ganasce alla gara. Lo stesso gabonese sigla il vantaggio al 32' con un diagonale stretto, mentre anche il Tottenham crea un paio di occasioni importanti che costringono Burki ad intervenire.

46' - Termina qui la prima frazione di gioco. Dortmund in vantaggio 1-0.

44' - Tottenham che ora ha le chiavi delle coordinate del match.

41' - DIER! Prende il primo palo, stacca in maniera pressoché perfetta incrociando la conclusione; vola Burki compiendo un'altra parata da circoletto rosso.

40' - ERIKSEN! Cross basso e teso di Rose, Eriksen s'inserisce con le tempistiche esatte e calcia a colpo sicuro; Burki compie un intervento ad alzo quoziente di difficoltà.

38' - ERIKSEN! Taglia orizzontalmente il campo palla al piede, poi esplode il destro; parata elementare per Burki.

35' - Claudicante la retroguardia Spurs; Aubameyang staziona sulla trequarti e riceve senza opposizioni, sprinta verso l'area ma viene rimontato e chiuso da Dier.

32' - AUBAMEYAAAANG! VANTAGGIO DORTMUND! Yarmolenko spiana la strada al centravanti con un colpo di tacco di rara bellezza; controllo e tracciante incrociato che muore all'angolino lontano. 1-0.

30' - Eriksen scavalca la difesa carezzando la palla, Son si ritrova solo davanti a Burki ma in spaccata non trova la porta. Il guardalinee, però, ravvisa il fuorigioco.

29' - Sventagliata a cercare Aurier, controllo e cross che spiove sul secondo palo; Son anticipato.

26' - GUERREIRO! Inzuccata di testa da angolo, sbroglia Alli a ridosso della linea di porta.

25' - Kagawa va in parallelo da Gotze, Aurier scivola sul terreno di gioco e fa buona guardia.

22' - Aurier si allarga sulla destra, cross basso di prima intenzione a cercare Kane in piena area, Zagadou azzecca le tempistiche dell'intervento e spegne un azione pericolosa.

19' - AUBAMEYANG! Invenzione di Yarmolenko, che verticalizza splendidamente per il taglio alle spalle del gabonese; controllo e destro che non trova lo specchio della porta. Occasione monumentale.

16' - Possesso palla prolungato del Dortmund.

13' - YARMOLENKO! Spunto personale di Gotze, che galleggia sul lato corto dell'area di rigore prima di scaricare dietro; sinistro a giro debole dell'ex Dinamo Kiev.

11' - Poche fiammate finora, squadre che combattono prevalentemente a centrocampo.

8' - ZAGADOU! Angolo lento, flemmatico, da sinistra, il centrale svetta a centro area ma non riesce ad imprimere forza alla sua conclusione. Blocca Lloris in presa alta.

6' - Numero di Yarmolenko su Rose, il 3 non tira indietro la gamba e lo stende.

3' - SON! Verticalizzazione millimetrica di Alli, Son controlla ed ingaggia il duello con la retroguardia giallonera; destro respinto, occasione sfumata.

1' - Partiti!

Inno della Champions League, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, presente - come sempre - il calore del Signal Iduna Park.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca al Signal Iduna Park, impianto da 81.000 mila posti a sedere situato a Dortmund.

Diretta live Borussia Dortmund - Tottenham

Pochettino si affida al 3-4-2-1. Lloris tra i pali, trittico difensivo formato da Sanchez, Dier e Vertonghen. Dembelè e Sissoko frangiflutti di centrocampo, Trippier e Davies esterni a tutta fascia. Davanti, Eriksen ed Alli alle spalle di Kane.

Il Tottenham di Pochettino iniziava la stagione con la voglia di confermarsi grande, magari andandosi a prendere quel fantomatico titolo. Un Manchester City versione schiacciasassi - 11 W, 1 D - ha spazzato via la concorrenza, e gli Spurs - dopo aver perso qualche punticino di troppo - si ritrovano catapultati al 4° posto, con un distacco comunque minino - 3 punti - da Manchester United 2°. In Champions League, invece, l'angusta prova di maturità è stata superata: 1° nel girone con 10 punti - 3 W, 1 D - ed una qualificazione già in tasca, importante da rimpinguare con il 1° posto matematico nel girone.

Borussia Dortmund - Tottenham diretta live

Le parole di Pochettino

Bosz opta per il 4-3-3. In porta Burki, difesa composta - destra verso sinistra - da Toljan, Sokratis, Bartra e Schmelzer. Weigl centrale, con Kagawa e Gotze a ronzagli intorno; davanti Philipp e Yarmolenko supportano Aubameyang.

Borussia Dortmund - Tottenham live

Bosz: "Domani abbiamo l'obbligo di disputare un'ottima gara, che può essere il trampolino di lancio per uscire da questa pessima situazione. Aubameyang sarà titolare, si è allenato bene."

Il Dortmund attraversa un momento buio, nero, sia in Europa che in campionato. In Bundesliga, infatti, i gialloneri sono reduci da 4 sconfitte ed una vittoria nelle ultime 5 giornate, con i 20 punti all'attivo che valgono il 5^ posto, a -9 dalla capolista Bayern Monaco. In Champions League il bottino è ancor più mesto: 2 pareggi - entrambi contro l'APOEL - e due sconfitte - Tottenham e Real - che la relegano all'ultimo posto in coabitazione con l'APOEL Nicosia. Oggi non ci sono scusanti, bisogna vincere. Almeno per garantirsi un allungo verso l'Europa minore.

Borussia Dortmund - Tottenham

Sono 3 i precedenti totali tra le due compagini, tutti in Champions League. Due anni fa, in occasione degli ottavi di finale, il Dortmund sconfigge il Tottenham tra le mura amiche: perentorio 3-0 firmato Aubameyang e doppio Reus. Al ritorno, una doppietta di Aubameyang cancella la marcatura di Son e le già esigue speranze degli Spurs. L'ultimo precedente - invece - premia il Tottenham: quest' anno, il 3-1 ad appannaggio premia gli uomini di Pochettino, decisivi i gol di Son e Kane - 2.

Arbitra Clement Turpin coadiuvato da Danos e Gringore, quarto uomo Zakrani. Addizionali di porta i signori Buquet e Rainville.