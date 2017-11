Terminata Napoli - Shakhtar Donetsk, diretta Champions League 2017/18 (3-0): Trionfo azzurro

22.41 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Napoli batte Shakhtar Donetsk per 3-0 con le reti di Insigne, Zielinski e Mertens!

22.39 - Si deciderà tutto all'ultima giornata per decretare chi sarà l'ultima squadra a passare il turno nel gruppo F di questa Champions League 2017-2018: al Napoli serve una vittoria sul Feyenoord, ancora fermo a 0 punti, sperando al contempo in un KO dello Shakhtar Donetsk in casa contro il Manchester City, che al contempo è ancora a punteggio pieno. La serata di oggi ha però dimostrato che certamente la squadra azzurra è meritevole e che non poteva abbandonare la competizione con una prestazione insufficiente: il resto l'ha messo un destro, perfetto, di Lorenzo Insigne, che ha spostato il match. Con un rimpianto per quello che è stato il suo impiego di recente in Nazionale.

22.35 - E' finita! Risultato finale di 3-0.

90' + 3' - Punizione sulla sinistra guadagnata da Rui.

90' + 2' - BRIVIDO! Diawara recupera sulla trequarti, Allan va in azione personale, il suo tiro deviato è buono per Callejon il cui cross passa in mezzo al palo e Pyatov ma senza alcuna deviazione vincente!

90' + 1' - Butko rientra e crossa di sinistro dentro l'area, ma c'è una respinta.

90' - Maggio si accinge a battere un fallo laterale, mentre vengono decretati i 3 minuti di recupero al San Paolo.

89' - Allan lavora bene intorno alla bandierina, poi il pallone viene però buttato via dai compagni del brasiliano.

88' - Deviazione sulla botta da lontano di Ismaily, Reina si abbassa e blocca. Mario Rui s'inventa una magia col tacco, poi Hysaj ottiene un buon calcio d'angolo.

87' - Fred apre ancora il gioco, c'è spazio per Ismaily che viene chiuso da Maggio, ancora una volta puntuale in chiusura.

86' - Esce Zielinski, autore di un gol pesantissimo: dentro, per lui, Mario Rui.

85' - Stanno un po' saltando i nervi: ammonito Facundo Ferreyra per un fallo in pressing e poi Pepe Reina, che si era spinto fin fuori dall'area per protestare.

84' - Fallo inutile su Callejon a centrocampo. Diawara non l'ha presa bene.

83' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MERTENS! 3-0! Se lo strameritava il belga, che dopo il primo colpo di testa di Albiol, sulla respinta del solito Pyatov da pochi centimetri di testa il numero 14 non può che segnare! 3-0!

82' - Gran recupero di Rog in scivolata su Taison. Il croato arriva poi alla conclusione, che deviata finisce in calcio d'angolo.

81' - GOOOOOOOOOOOOOOL! ZIELINSKI! 2-0! Ma che assist di Mertens! Il polacco dà la palla filtrante dal limite e, dalla sinistra, il belga mette la sfera con un passaggio anticipato che, dal dischetto del rigore, è un cioccolatino per l'ex Udinese che raddoppia!

80' - Maggio arriva sul fondo ma è obbligato a tornare indietro, poi crossa male. Rinvia Pyatov.

79' - Solo un brivido sulla schiena dopo il destro di Mertens, che calcia a giro ma alto. Sostituzione negli ospiti, che scelgono Dentinho in luogo di Marlos.

78' - Corpo a corpo al limite dell'area, con Ismaily che ha steso Callejon con un pallone che arrivava da dietro: sacrosanto il cartellino giallo per il brasiliano, adesso dal centro-destra vediamo cosa succede...

77' - Chiriches cerca in ogni modo di spendere il fallo tattico e ci riesce, ai danni di Marlos: cartellino giallo per lui. C'è un cambio: dentro, al posto di Hamsik, Marko Rog.

76' - Cross ancora un po' corto, Mertens prolunga, arriva un altro traversone e un'altra palla che finisce in calcio d'angolo.

75' - Grandioso disimpegno degli italiani, che sulla sinistra portano Hysaj a cercare Allan il quale mette un'ottima sponda per Hamsik, il cui tiro viene respinto, così come quello successivo ancora di Allan che ottiene un corner.

74' - Marlos salta Chiriches senza troppi problemi ma il suo cross non è all'altezza della situazione e viene spazzato via.

73' - Maggio intercetta il pallone indirizzato ad Ismaily tentato da Rakitskyi con un ottimo intervento.

72' - Zielinski fa la parte di Insigne e la fa bene: gran palla per Callejon che appoggia al centro dell'area, dove Rakitskyi sfiora e manda fuori tempo tutti gli avversari.

71' - Fa fatica ora a risalire il campo in ripartenza la compagine arancionera, che deve temporeggiare e permette però anche il rientro degli avversari in difesa.

70' - E' entrato Alan Patrick per Stepanenko negli ospiti.

69' - COSA HA SBAGLIATO ZIELINSKI! Butko si dimentica di Mertens, che si era appostato alle spalle di Pyatov ed intercetta il passaggio verso il portiere avversario per poi appoggiare a Zielinski, che con tutta la porta a disposizione spara alto dal vertice mancino dell'area!

68' - Zielinski salta bene Stepanenko e viene steso in mezzo al campo.

67' - Squadre allungate, Mertens sceglie di palleggiare e non di rifinire lui, dall'esterno, la manovra. Poi il belga prova a chiudere un triangolo con Zielinski, che non aveva però svolto alcun movimento: Pyatov può controllare senza patemi la situazione.

66' - Butko mette il pallone in mezzo all'area, dove proprio Allan ben appostato può respingere.

65' - Esce Insigne, cui probabilmente viene concesso finalmente un po' di riposo. Dentro al suo posto Allan. Vediamo se sarà Zielinski a scalare a fare l'esterno d'attacco.

64' - Butko sbaglia qui invece un elementare controllo palla, regalando la sfera ai suoi avversari in corsia. Ancora attentissimo Pyatov sull'assist di Insigne per Callejon, che era davvero messo col contagiri...

63' - Butko cerca un rilancio sulla sventagliata di Mertens e trova il corpo di Insigne, che spedisce la sfera in rimessa con le mani.

62' - Insigne commette un'infrazione nel corso dell'ennesimo ripiegamento all'altezza della trequarti.

61' - Bernard chiuso da una grande diagonale di Maggio, dopo un brivido il pallone torna a Reina che può reimpostare la manovra offensiva.

60' - Altro tiro dalla lunetta dopo un paio di belle giocate di Bernard: sull'appoggio del suo connazionale, il destro di Marlos è poco più di un passaggio potente per Reina, che blocca.

59' - L'ennesimo fuorigioco ferma Mertens, che era stato trovato tutto solo davanti a Pyatov. Stavolta è lecito avere dubbi...

58' - Ovazione per Insigne, che qui torna anche in difesa ad aiutare il disimpegno e guadagna un fallo su Marlos.

57' - In generale, il gol è comunque risultato di un avvio migliore di tutti i campani in questa ripresa.

56' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! INSIGNE! 1-0! Col City ha beccato la stessa identica traversa, stavolta è entrata! Entra dentro al campo sul passaggio di Hamsik e tira da 30 metri l'italiano, che pesca l'incrocio dei pali più lontano con una conclusione perfetta! 1-0!

55' - Altra buona imbucata, stavolta di Hamsik per Insigne, il cui cross mancino per Callejon viene deviato da Ismaily in fallo laterale.

54' - Rakitskyi respinge il cross di Callejon sul primo palo, altro calcio d'angolo. Altro traversone, altro rilancio.

53' - Bell'azione sulla destra con grandissima palla filtrante di Zielinski a liberare, sul fondo, Callejon: il suo cross verso Hamsik viene respinto ed al limite il destro di Diawara finisce deviato in corner.

52' - Qui il brasiliano ancora protagonista di un recupero su Hamsik ed un triangolo con... l'arbitro, che gli restituisce di fatto il pallone.

51' - Fred, nonostante l'errore di prima, sta giocando molto bene: qui resiste fisicamente ed apre per Ismaily.

50' - Diawara recupera un bel pallone sullo scivolone di Fred, palla che Callejon mette al limite per Mertens che va da Insigne, il quale cross è facile per Pyatov. Immediato ribaltamento di fronte e tiro proprio di Fred, su assist in sponda di Ferreyra, dalla lunetta: blocca Reina.

49' - Insigne riceve un pallone in area in posizione di off-side. L'ennesima.

48' - Cross di Insigne per Callejon, che al volo la rimette dentro ma trova la testa di Rakitskyi.

47' - Altro calcio di punizione fischiato contro i meridionali. Il rilancio lungo è però sbagliato.

46' - Tiro da fuori respinto per Diawara, poi Ferreyra ottiene un fallo sulla destra.

21.47 - Si riparte! Pallone mosso dallo Shakhtar.

21.36 - Difficilmente ci si poteva aspettare qualcosa di diverso dallo Shakhtar Donetsk, che ha scelto di affrontare la scomoda trasferta contro il Napoli con le proprie armi: la difesa alta (cinque volte gli attaccanti azzurri sono stati beccati in furogioco), la buona tecnica individuale, un'organizzazione pressoché perfetta che sta inceppando il sistema avversario, ancora orfano di Ghoulam la cui mancanza si sta facendo sentire parecchio. Ci sono ancora 45' per cambiare il volto di questa sfida, nonostante quanto di buono già proposto specie dal centrocampo in su, e lo spareggio potrà diventare favorevole agli italiani: per ora, c'è una piccola pausa. Ci vediamo dopo.

21.31 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 1' - Un minuto di recupero che inizia con un fuorigioco di Callejon. L'ennesimo di serata.

45' - Ne deriva un ottimo contropiede - dal disimpegno precedente - che termina però con un errore tecnico di Butko in fase di cross.

44' - Altro ottimo disimpegno sulla corsia mancina nato da Ismaily.

43' - Albiol allarga un po' fuori misura per Insigne, che controlla con una magia e raccatta un fallo laterale, da cui non viene fuori niente a causa di un malinteso.

42' - Prevedibile tocco di Maggio per Diawara in orizzontale, l'africano se la cava ottenendo un fallo preziosissimo.

41' - Tiro centrale di Fred dai 20 metri, non troppo pericoloso ma respinto da Reina comunque in calcio d'angolo. Sul cross seguente, Ordets non schiaccia bene la sfera e butta la palla in curva.

40' - Sovrapposizione del solito Ismaily in contropiede su un'altra palla buttata da Diawara, cross deviato in corner.

39' - Ismaily sceglie il fallo sullo slancio della corsa ai danni di Callejon, tutto questo sulla corsia destra.

38' - Insigne cerca uno dei suoi palloni a mezza altezza per Callejon, ma Pyatov ha studiato e blocca senza nemmeno troppi problemi.

37' - Albiol e Chiriches con l'arduo compito di iniziare l'azione dei loro. Hamsik pescato in fuorigioco sul movimento a mezzaluna che era stato premiato, bene, da Hysaj.

36' - In ritardo Diawara, che interviene su Fred a palla lontana. Fallo sacrosanto.

35' - Ottima chiusura di Maggio su un'altra finta di Ismaily; Zielinski consolida poi il possesso, con un duetto assieme a Callejon.

34' - Butko anticipa Hamsik in fase di controllo, il pallone continua a viaggiare velocemente da una parte all'altra del campo.

33' - Nessuna conseguenza dopo il calcio d'angolo, pallone rinviato.

32' - REINA RISPONDE A MARLOS! Ismaily va via con una grande finta su Maggio, il suo cross forte e teso viene respinto troppo corto da Hysaj che viene saltato da una finta di Marlos, il quale poi calcia col destro dritto per dritto sul primo palo, dove Reina in tuffo si salva in corner!

31' - Mertens ha subito una spinta da Butko a palla lontana, uno scontro fortuito col belga che però si sta lamentando con l'arbitro.

30' - Taison ottiene un fallo sulla pressione eccessiva di Diawara, nella sua metà campo.

29' - Hysaj rientra sul destro dalla sinistra e appoggia per Hamsik, che a rimorchio calcia però altissimo.

28' - GRANDE PARATA DI PYATOV! Hamsik finta di allargare e poi verticalizza per Insigne, che controlla e tira a giro col destro dai 16 metri: paratona dell'ucraino a dire di no all'italiano! Corner.

27' - Il gioco riparte con anche il terzino in campo e a sbagliare un suggerimento filtrante, buono soltanto per Reina.

26' - A terra il sudamericano, che ha subito una botta in scivolata.

25' - Maggio prova a superare Ismaily in velocità ma finisce addirittura per commettere fallo e venire ammonito.

24' - Azione lunga e pulita da un fronte all'altro per quelli in trasferta, col cross dalla sinistra che viene bloccato da Reina.

23' - Lotta con Albiol il solito Ferreyra, che stavolta ha la peggio: sul lancio lungo dell'iberico però Mertens è ancora in posizione irregolare. Difesa visitante attentissima finora.

22' - Ismaily detta il triangolo con Bernard, poi si va da Fred che viene fermato, ma il possesso della sfera è sempre della stessa compagine. Rischia anche un po' Fred poco dopo, ma nulla di fatto sulla pressione di Hamsik.

21' - Insigne controlla bene la sventagliata di Chiriches, ma poi viene chiuso mentre cercava il suo tipico movimento dentro al campo.

20' - Maggio gioca di sponda e sul pressing di Taison ottiene una rimessa dal fondo.

19' - Fluido il movimento del pallone guidato da Albiol, finchè Diawara non prova un'imbucata: altra posizione di fuorigioco di Mertens. Stavolta per centimetri.

18' - Insigne punta e crossa dalla sinistra col destro dopo un scambio con Hamsik, Pyatov in uscita fa suo il pallone.

17' - Precauzionalmente, intanto, si scalda Maksimovic (Koulibaly è squalificato). Errore di Zielinski nel tocco dalla destra, Fred interviene ed amministra il disimpegno, che termina col rimpallo sfavorevole a Bernard: rimessa in gioco per i campani.

16' - Il gioco riprende con un parziale 10-contro-11, che dura pochissimo: rientra in campo il difensore rumeno. Lancio troppo lungo da parte di Albiol.

15' - Chiriches sente dolore alla spalla, un problema già noto per lui di recente. Col supporto dei medici lo slavo prova a proseguire.

14' - Sul punto di battuta Diawara e Zielinski. Tocco morbido del primo dei due troppo lungo, in bocca a Pyatov.

13' - Il gioco riprende soltanto adesso. Fallo su Callejon, che è stato travolto mentre cercava di servire Mertens in posizione da trequartista.

12' - Ancora zoppicante lo spagnolo, che sembra però in grado di proseguire.

11' - E' rimasto a terra Albiol dopo un contatto con Taison. Cure mediche per lui.

10' - TAISON SE LO DIVORA! Erroraccio di Diawara in cabina di regia, il pallone giunge a Taison sul centro-sinistra dell'area di rigore e il brasiliano, col destro, cerca di tirare d'esterno sul primo palo: palla sull'esterno della rete per centimetri!

9' - Fase ancora di giropalla degli ucraini, che non stanno subendo un grande pressing.

8' - Bernard subisce una spinta dopo una giocata su Zielinski ed Albiol, punizione sulla corsia sinistra.

7' - Diawara aspetta forse un po' troppo per servire questo pallone a Mertens, che finisce in fuorigioco sull'assist scodellato dell'ex Bologna.

6' - Bel tentativo di Insigne, che prova a servire il taglio di Mertens: Pyatov, in uscita, blocca il pallone con un ottimo tempismo.

5' - Marlos prova a partire in dribbling dal limite, vince un rimpallo e si accontenta del corner. Taison spaventa Reina con un tiro dai 25-30 metri dopo il tiro dalla bandierina corto, non di molto alto.

4' - Diawara riconquista immediatamente il pallone nella metà campo avversaria, con il palleggio gli azzurri vogliono chiamare fuori gli avversari ma vengono fermati.

3' - Fred apre per Bernard, che torna indietro. Possesso palla della squadra ospite.

2' - SUBITO PYATOV! Insigne inventa una palla formidabile dalla sua tipica mattonella per il tipico destinatario, Callejon, che al vertice dell'area piccola viene fermato da Pyatov in uscita! Il rimpallo non è favorevole allo spagnolo: si ricomincia dal fondo campo.

1' - Sugli sviluppi di un fallo laterale, Maggio crossa male. Rinvio dal fondo per Pyatov, che opta per una soluzione lunga.

20.45 - In perfetto orario, si parte! Primo pallone mosso dal Napoli.

20.42 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si ritorna negli spogliatoi: a breve il calcio d'inizio di Napoli-Shakhtar Donetsk. Non mancate!

20.25 - Riscaldamento iniziato al San Paolo, dove ormai lo stadio è quasi riempito...

20.15 - Nessuna novità importante di formazione nè da un lato nè tantomeno dall'altro.

20.05 - La risposta dello Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Rakitskyi, Ordets, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca

19.55 - La formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Hysaj; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Napoli vs Shakhtar Donetsk, incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo sloveno Skomina.

LIVE Napoli - Shakhtar Donetsk

Il Napoli entra nel penultimo appuntamento della prima fase in evidente difetto. Nelle prime quattro tornate, un successo e tre sconfitte. Pronosticabili le due battute d'arresto col City, meno quella inaugurale con lo Shakhtar, fin qui spartiacque, in negativo, del girone.

La compagine ucraina si presenta forte di nove lunghezze e ha in mano la qualificazione. La partita di questa sera non è decisiva per lo Shakhtar, basta infatti un pari nell'ultimo match, con un City già sicuro del primo posto probabilmente, per blindare l'approdo agli ottavi.

Sarri deve ancorarsi alla speranza, affrontare un impegno alla volta, ripartendo dalle note liete. Prima posizione confermata in Italia, dopo il successo del week-end sul Milan, porzioni di alto profilo nel duello con il Manchester City di Guardiola, padrone al momento del gruppo .

L'analisi tattica del confronto

Nel Napoli è nota l'assenza di Ghoulam sull'out mancino, spazio quindi a Mario Rui o Maggio. Hysaj occupa il fronte opposto, Chiriches sostituisce al centro lo squalificato Koulibaly. Novità anche nel mezzo, Zielinski spedisce Allan in panchina. Ballottaggio, poi, tra Diawara e Jorginho. Davanti, tridente classico, con Mertens da falso 9.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Maurizio Sarri.

Le parole di Sarri

Lo Shakhtar non intende coprirsi al San Paolo, quella di Fonseca è squadra propositiva, molto pericolosa con campo a disposizione. Tre effettivi si muovono alle spalle dell'unica punta, Ferreyra. Stepanenko e Fred sono i mediani incaricati di interrompere il fraseggio di casa.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All.: Paulo Fonseca.

Il Napoli, dopo il confronto di questa sera, chiuderà il suo percorso il 6 dicembre in Olanda. Partita sulla carta scontata, di fronte il derelitto Feyenoord, ancora a quota 0 e con poco da chiedere alla corrente Champions.