Shakhtar - Manchester City in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Shakhtar Donetsk vs Manchester City, match valido per la sesta giornata della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige il francese Bastien.

Live Shakhtar - Manchester City

Il Manchester City entra nella sfida odierna a punteggio pieno. Cinque vittorie per sigillare la qualificazione e confermare un ruolo primario all'interno della competizione. Tredici gol fatti, solo tre subiti, Guardiola ha in mano gruppo e futuro.

Lo Shakhtar deve invece trarre qualcosa di positivo da questa sfida per raggiungere gli ottavi. Per evitare il ritorno del Napoli, serve almeno un pari. Gli ucraini, al momento, sono a quota 9, ma lo scontro diretto è favorevole ai partenopei - fermi a 6 e attesi dal confronto con il Feyenoord fanalino di coda.

Scenario favorevole all'undici di casa, perché nel week-end il City è chiamato al derby di Manchester, decisivo in ottica Premier. Le scelte di Guardiola vanno in questo senso. La rinuncia a De Bruyne - peraltro squalificato - e Silva spoglia la formazione di qualità e passo, molti titolari "fiutano" un possibile turno di riposo.

Il Napoli si affida allo status del City e allo spirito delle seconde linee, pronte a riscrivere gerarchie al momento piuttosto definite. Guardiola non intende fare figuracce e chiede una dimostrazione ad alcuni uomini.

Indisponibile Mendy, Pep si presenta con il canonico 4-2-3-1, con Bernardo Silva ad oscillare tra mediana ed avanti. L'ex Monaco si muove sulla trequarti, ai suoi lati le novità Foden e Diaz. Aguero funge da unica punta. Gundogan fa coppia con Tourè a centrocampo. In panchina Kompany, Mangala si pone al centro della difesa con Adarabioyo. Danilo e Delph sono i laterali bassi. In porta Bravo.

Diretta Champions, live Shakhtar - Manchester City

Come detto, lo Shakhtar non può fare sconti. L'assenza di Srna è nota, fuori causa anche Kryvtsov e Malyshev. Il modulo è speculare, 4-2-3-1, in cui il terminale offensivo è Ferreyra. Nobile la trequarti, piedi educati, mente veloce. Marlos e Bernard in corsia, Taison dietro al n.19.

Fonseca conferma la consueta coppia in mezzo - Fred/Stepanenko - mentre Ordets e Rakitsky oscurano Pyatov. Butko e Ismaily sull'esterno.

Nei primi 90 minuti, 2-0 all'Etihad per il City. Match di non semplice soluzione per i blu di Manchester. De Bruyne ad aprire la scatola, Sterling a certificare il successo al tramonto. Lo Shakhtar gioca bene, specie in casa, chiedere al Napoli per conferma.

Dopo la sconfitta con il Napoli, tre W in fila per lo Shakhtar, saldamente al comando del campionato ucraino, con 4 lunghezze di margine sulla Dinamo Kiev.

Il City, imbattuto in stagione, appare meno debordante di recente. Quattro vittorie di misura, l'ultima per 2-1 con il West Ham. Decisivo Silva, un gioiello per mantenere inalterato il cuscinetto di vantaggio in Premier.