Basilea - Manchester City in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca al St. Jacob-Park, impianto da 38.600 posti a sedere situato a Basilea.

Wicky opta per il 3-4-3. Vaclik tra i pali, trittico difensivo composto da Lacroix, Suchy e Balanta. Frei e Xhaka frangiflutti di centrocampo, con Lang e Petretta sulle corsie. Davanti, Elyounoussi ed Oberlin supportano il centravanti Van Wolfswinkel.

Il Basilea parte - ovviamente, come da pronostico - nettamente sfavorita nel doppio confronto, ma nel calcio mai dire mai. La compagine svizzera, allenata da Wicky, occupa la seconda posizione, 41 punti, nella Super League dietro al capolista Young Boys, più avanti di cinque lunghezze. In Champions League, bottino ottimo; sorteggiata nel gruppo A ha terminato i gironi al 2° posto a quota 12 punti, con 4 vittorie e 2 sconfitte all'attivo, dietro solo al Manchester United. Stasera, sfida proibitiva contro il City. Ma sognare è lecito, e St. Jacob-Park è pronto a ruggire.

Guardiola opta per un 4-5-1 mascherato da 4-3-3. In porta Ederson, difesa composta - destra verso sinistra - da Walker, Otamendi, Laporte e Zinchenko. Fernandinho vertice basso, Bernardo Silva e Silva a sua protezione con De Bruyne e Sterling larghi. Davanti, Aguero regge il peso dell'attacco.

Schiacciasassi e Manchester City sono sinonimi sul vocabolario, potete controllare. La compagine guidata da Guardiola straripa ogni giornata, ed è imbarazzante per qualità di gioco e capacità realizzativa, riuscendo a sopperire anche alle falle - poche, comunque, c'è da dirlo - difensive che attanagliano i Citizens. Spulciando i numeri c'è solo da applaudire: in Premier, in 27 partite, 23 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, maturata in quel pirotecnico 4-3 in casa del Liverpool, ad Anfield. In Champions, sorteggiata nel gruppo F, quello del Napoli, ha collezionato 5 vittorie ed una sconfitta, ininfluente, contro lo Shakthar all'ultima giornata, costata al Napoli la retrocessione in Europa League. Ora Guardiola ed i suoi vogliono continuare a scrivere la storia, il primo step è il Basilea.

Nessun precedente prima di questa sera. Sarà un confronto inedito tutto da seguire.

Arbitra Jonas Eriksson, coadiuvato da Klasenius e Warnmark, quarto uomo Culum. Addizionali di porta i signori Johannesson ed Ekberg.