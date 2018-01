Real Madrid, arriva la rivoluzione Blanca

Fonte foto: Twitter Champions League

"Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Inimmaginabile". Chiunque avrebbe risposto in questo modo dopo la finale di Cardiff contro la Juventus, la maggior parte continuerebbe a rispondere cosi guardando le statistiche del portoghese, ma, adesso, c'è un enorme però. La bomba lanciata dai quotidiani spagnoli e portoghesi, circa gli screzi tra il portoghese il presidente Perez, avrebbe trovato riscontro visto che il numero uno del Real Madrid avrebbe autorizzato Jorge Mendes, super procuratore di Cristiano, a cercare altri acquirenti per il suo assistito numero uno.

Alla base di tutto c'è quel rinnovo di contratto, con cospicuo adeguamento, promesso da Perez e fino ad adesso rimasto desiderio per il portoghese che, qualche settimana fa, aveva commentato cosi: "Mi dicono sempre domani, domani, ma non succede mai niente". In realtà l'adeguamento economico, per raggiungere il livello di Messi e Neymar, è solo la goccia che potrebbe aver fatto traboccare un vaso incrinato dall'estate scorsa quando Ronaldo, perseguitato dal Fisco spagnolo, si era sentito quasi preso in giro dal Real Madrid e dal suo presidente. Alla fine l'allarme rosso di un possibile addio rientrò con Florentino che mostrò, quasi forzatamente, il suo appoggio al cinque volte Pallone D'Oro. Pochi mesi ed ecco un'altra crepa e, questa volta, potrebbe essere quella decisiva, quella destinata a mettere la parola fine a una storia di record e di trofei incalcolabili, di 422 reti in 418 partite.

E' risaputo, poche squadre possono permettersi il lusso di trattare Cristiano Ronaldo, uno che ha una clausola rescissoria di un miliardo: due squadre, però, avrebbero già bussato alla porta di Mendes e quelle sono Manchester United e Paris Sain Germain. In questa speciale corsa al trentaduenne di Madeira potrebbero essere in vantaggio i Red Devils visto che Ronaldo non ha mai nascosto il desiderio di ritornare dalle parti di Old Trafford dove ha vinto la sua prima Champions e il suo primo Pallone D'Oro. Dall'altra parte, però, c'è Parigi e Al Khelaifi che potrebbe ricoprire d'oro l'asso portoghese in questi ultimi anni della sua carriera.

Secondo i giornali vicini al Real Madrid, Ronaldo, potrebbe non essere il solo a fare le valigie, anzi, l'intera BBC potrebbe salutare la capitale spagnola. Uno stravolgimento totale, una Rivoluzione Blanca con Ronaldo, Bale e Benzema via per far spazio a un nuovo tridente ed i nomi sono sempre i soliti: da Neymar ad Harry Kane passando per Hazard a Mauro Icardi. Siamo nel confine tra il sogno e la follia, ma solo l'estate sazierà la sete dei tifosi del Real Madrid, e non solo. Florentino Perez ci ha già abituato a campagne di mercato folli.