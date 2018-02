Liga – Il Barcellona frena, vincono Atletico, Real Madrid e Valencia

Fonte foto: Twitter Real Madrid

Questa sera, con Deportivo La Coruna-Betis Siviglia, si chiuderà la ventitreesima giornata di Liga. Un turno, questo, che ci ha regalato qualche sorpresa a cominciare dal Barcellona che non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Getafe: prestazione sottotono dei catalani che non sono riusciti a creare grossi grattacapi agli ospiti, imbattuti al Camp Nou per la quarta volta in dieci anni. Sorride l’Atletico Madrid che vince 1-0 sul campo del Malaga grazie al gol del solito Griezmann dopo quaranta secondi. Adesso gli uomini di Simeone hanno sette punti di ritardo dal Barca.

Fonte foto: Twitter Liga

Torna alla vittoria anche il Real Madrid che al Bernabeu batte 5-2 la Real Sociedad: succede quasi tutto nella prima frazione con i padroni di casa che rifilano quattro reti ai baschi grazie alla doppietta di Ronaldo e i gol di Kroos e Vazquez. Nella ripresa c’è spazio per la tripletta del portoghese e i due gol degli ospiti messi a segno da Bautista e Illarramendi. Dopo cinque sconfitte consecutive rivede la luce il Valencia che vince 3-1 il derby contro il Levante, le reti di Santi Mina, Vietto e Parejo rendono vano il momentaneo pari ospite di Postigo.

Fonte foto: Twitter Valencia

Gran bagarre per l’Europa League visto che il Villarreal cade in casa contro l’Alaves: i baschi trionfano 2-1 grazie alle reti di Ely e Gomez mentre a nulla serve la rete di Bacca per i padroni di casa. Ne approfittano Siviglia ed Eibar che vincono 1-0 contro Girona e Leganes: gli andalusi battono i catalani grazie al gol di Sarabia mentre i baschi trionfano all'ultimo secondo con Ramis. Gol ed emozioni tra Celta Vigo ed Espanyol che pareggiano 2-2: alla doppietta di Gomez rispondono le reti di Baptistao e Moreno. Termina senza reti Athletic Bilbao-Las Palmas. Di seguito risultati e classifica.

Athletic Bilbao-Las Palmas 0-0

Villarreal-Las Palmas 1-2

Malaga-Atletico Madrid 0-1

Leganes-Eibar 0-1

Real Madrid-Real Sociedad 5-2

Siviglia-Girona 1-0

Barcellona-Getafe 0-0

Celta Vigo-Espanyol 2-2

Valencia-Levante 3-1

Deportivo La Coruna-Betis Siviglia Ore 21

La classifica: Barcellona 59, Atletico Madrid 52, Valencia 43, Real Madrid 42, Villarreal 37, Siviglia 36, Eibar 35, Celta Vigo 32, Girona 31, Getafe 30, Betis 30, Leganes 29, Athletic Bilbao 28, Real Sociedad 26, Espanyol 26, Alaves 25, Levante 20, Las Palmas 18, Deportivo La Coruna 17, Malaga 13.