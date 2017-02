Borussia M'Gladbach - Fiorentina in diretta, LIVE Europa League 2016/17 (19:00)

Google Plus

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Borussia Mönchengladbach - Fiorentina, sedicesimo di finale dell'Europa League. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca al Borussia Park, impianto da 54.057 posti situato a Mönchengladbach

Sousa sceglie il 3-4-2-1. Tra i pali Tatarusanu; Astori, Rodriguez e Sanchez terzetto difensivo. Cristoforo e Badelj vertici bassi, Tello e Bernardeschi ali. Ilicic e Borja Valero a supporto di Kalinic

Anche la Fiorentina - dal canto proprio - continua il percorso di riabilitazione volto a cambiare i connotati alla stagione. Sorteggiata nel gruppo J della UEFA Europa League con Paok, Qarabag e Slovan Liberec, ha staccato il pass per i sedicesimi da prima della classe mostrando una netta superiorità sul piano tecnico e mentale rispetto agli altri. In campionato l'ottavo posto va stretto, c'è bisogno di risalire la china, di fare meglio. L'Europa è distante 5 lunghezze, un traguardo tutt'altro che impossibile. Ora testa al Gladbach, c'è una qualificazione da agguantare

Sousa in conferenza stampa

Hecking vara il 4-2-3-1. In porta Sommer, a sua protezione Christensen e Vestergaard con Korb e Schulz. Dahoud e Kramer frangiflutti di centrocampo, Hazard a supporto di Hahn con Stindl ed Herrmann ali

Il Borussia Mönchengladbach si presenta alla sfida da compagine che ha donato meno rispetto a ciò che poteva. Sorteggiata nel gruppo C con Barcellona, Manchester City e Celtic, ha chiuso il girone da terza della classe con 5 punti all'attivo. Questo piazzamento è valso la retrocessione all'Europa League, ad attenderli i viola. In campionato la musica è triste, cupa, il Borussia sta cercando di ingranare la marcia giusta, di svoltare un campionato anonimo. Le tre vittorie consecutive hanno proiettato i tedeschi al nono posto. L'Europa è distante 7 punti. Adesso al Borussia Park c'è la Fiorentina, vincere per confermare il treno positivo

Le parole di Hecking

Primo confronto assoluto tra le due compagini. Scopriremo le carte che Sousa e Hecking getteranno sul terreno di gioco.

La preview della gara, offerta dalla nostra redazione

Arbitra Jesus Gil Manzano coadiuvato da Yuste e A. Rodriguez, quarto uomo J. Rodriguez. Addizionali di porta i signori Del Cerro e Martinez