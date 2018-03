Juventus, il gioiello della Joya

Poteva finire solo così, con una giocata individuale di un campione all’ultimo respiro. Ed è significativo che quel campione sia lo stesso che un girone fa con questo avversario, sempre all’ultimo respiro, sbagliò il calcio di rigore del pareggio. Paulo Dybala vive la giornata perfetta all’Olimpico: goal decisivo a 10 secondi dal termine dei tre minuti di recupero del match contro la Lazio e che, con la sconfitta del Napoli al San Paolo contro la Roma qualche ora dopo, potrebbe significare sorpasso in vetta – in attesa del recupero con l’Atalanta del prossimo 14 marzo.

L’inizio sprint con i 10 centri nelle prime 6 giornate, poi il calo e le polemiche non solo sul suo rendimento in campo – soprattutto in Champions League -, ma anche per vicende extracalcistiche; 4 reti nelle successive 14 partite, con tanto di rigori falliti contro Atalanta e Lazio – appunto – che avrebbero potuto scrivere due risultati differenti. La doppietta al Verona poteva segnare la svolta ed il ritorno alla prolificità sottoporta, ma l’infortunio patito a Cagliari ha interrotto ogni velleità di risveglio. Fino alla gara dell’Olimpico, in cui la Juventus, forse con la testa già a Wembley, non regala di certo la miglior prestazione della stagione – pur non concedendo nulla ad un avversario in forma e di livello – ma agguanta 3 punti fondamentali nella corsa Scudetto esemplificando nella maniera più efficace il suo motto Fino alla Fine. Ed è proprio il suo leader tecnico, il suo numero 10, a guidare la Vecchia Signora al successo con una giocata a 5 stelle: tunnel a Luiz Felipe e sinistro sotto la traversa in caduta resistendo alla pressione di Parolo.

La Joya prova ad essere un condottiero anche con le parole, al termine della partita: “A Londra non basterà quanto fatto vedere stasera. Dovremo essere più aggressivi e più bravi tecnicamente”. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham è sempre più vicino: Massimiliano Allegri proverà in tutti i modi di recuperare Higuaìn, ma sa di avere un’arma che all’andata non ha potuto utilizzare. Che risponde al nome di Paulo Dybala.