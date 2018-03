Udinese: i convocati per il match con il Sassuolo

Fermare l'emorragia di sconfitte di fila e ripartire con un risultato positivo. E' questo l'obiettivo dell'Udinese reduce da 4 KO di fila che hanno praticamente infranto ogni sogno europeo. Domani alla "Dacia Arena" i friulani ospitano il Sassuolo che addirittura non vince dal lontano 23 dicembre (1-0 contro l'Inter). La partita di domani sarà quindi tra due squadre in crisi che vorranno assolutamente vincere. Un successo permetterebbe all'Udinese di affrontare il finale di stagione con serenità, al Sassuolo di lasciare momentaneamente il terzultimo posto in attesa delle sfide di domenica.

Dopo l'allenamento odierno e la conferenza del tecnico dei friulani Massimo Oddo, sono emerse importanti novità sull'undici bianconero che domani si opporrà a quello neroverde. In difesa, davanti a Bizzarri, tornano titolari Larsen e Danilo con Samir che completa il terzetto. A centrocampo gli esterni saranno Widmer e Ali Adnan con centrali Fofana, Behrami e uno tra Jankto e Barak (con il primo favorito). In attacco ci sarà il ritorno dal 1' di De Paul affiancato da Maxi Lopez, come ha annunciato in conferenza il tecnico abruzzese che vuole una squadra più offensiva proprio per tornare al successo che manca da cinque giornate.

Nel tardo pomeriggio Oddo ha diramato la lista dei convocati per il match di domani, sfida in cui saranno assenti gli infortunati Angella e Lasagna che torneranno direttamente dopo la sosta.

Ecco l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Bizzarri, Borsellini, Scuffet DIFENSORI: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Samir, Stryger, Pezzella, Widmer, ZampanoCENTROCAMPISTI: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso ATTACCANTI: Maxi Lopez, Perica