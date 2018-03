Bologna - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12.30)

Roma: (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Il Bologna affronta in casa la Roma nell’anticipo dell’ora di pranzo che apre il 30° turno di Serie A, il giorno prima di Pasqua.

Prima della sosta i giallorossi hanno vinto sei delle ultime sette partite di campionato, la Roma è terza con 59 punti. Dopo la trasferta in Emilia, la squadra di Di Francesco dovrà pensare al prossimo scontro di Champions contro il Barcellona, in programma mercoledì.

I rossoblu allenati da Donadoni, nel turno scorso, hanno ottenuto un ottimo pareggio sul campo della Lazio (1-1) e sono undicesimi in classifica con 34 punti.

Donadoni potrebbe tornare al 4-3-3, con Torosidis favorito su Mbaye a destra, Da Costa è tornato ad allenarsi in gruppo.

Nel 4-2-3-1 di Di Francesco, El Shaarawy e Perotti sono favoriti su Schick, a centrocampo out l'infortunato Pellegrini.

Sarà Massimiliano Irrati a dirigere la sfida.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Donadoni: "Dovremo saper cogliere i momenti e interpretare la partita senza concedere spazi e profondità a una squadra con giocatori di qualità che altrimenti ti mettono in difficoltà. Dovremo essere molto compatti".

Di Francesco: "Abbiamo in 10 giorni 4 gare importantissime: Barcellona, Bologna, è impensabile ricorrere al turn over. Lo farò a Bologna, ma dovrò valutare gara per gara, non posso certo sapere oggi cosa succederà".

I CONVOCATI

Bologna

Portieri: Ravaglia, Santurro.

Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Keita, Masina, Mbaye, Romagnoli, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Donsah, Dzemaili, Nagy, Poli, Pulgar.

Attaccanti: Avenatti, Destro, Di Francesco, Falletti, Krejci, Orsolini, Palacio, Verdi.

Roma

Portieri - Alisson Becker, Lobont, Skorupski.

Difensori - Luca Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Manolas

Centrocampisti - Nainggolan, Strootman, De Rossi, Gonalons, Gerson.

Attaccanti - Perotti, Dzeko, Schick, Defrel, El Shaarawy.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Bologna (4-3-3): Santurro; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Palacio, Destro, Verdi. All. Donadoni

Indisponibili: Krafth, Da Costa

Squalificati: Mirante

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Indisponibili: Karsdorp

Squalificati:

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Secondo confronto stagionale per le due squadre, all'andata decise un gol di El Shaarawy.

Il Bologna, contro la Roma, è la squadra con cui ha vinto più partite in Serie A: 48 su 139, con 42 pareggi e 49 sconfitte.

La Roma ha trovato la rete in tutte le ultime 28 sfide di campionato contro i rossoblu.