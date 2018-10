Milan, Bonucci carica i rossoneri: "Faremo una grande finale. Meritiamo questo trofeo"

Ci siamo quasi: domani sera andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. come di consueto, la giornata di oggi è stata dedicata alle conferenze dei protagonisti. Insieme a Gattuso ha parlato anche Leonardo Bonucci: "E' sempre bello giocare gare di questo livello, soprattutto delle finali, il Milan per la storia che ha merita di giocare queste partite. Il valore aggiunto non sono io ma è la squadra, Bonucci può fare ben poco se il resto della squadra non si dimostra all'altezza della situazione. Faremo una grande partita".

Di fronte la squadra bianconera: "Vorrei giocare una grande partita e portare la coppa a casa, abbraccerò Gigi ma anche tutti gli altri compagni. Sono contento di giocare contro una grande squadra perchè ci confronteremo con la squadra più forte d'Italia. Sarebbe importante per il Milan come società che come squadra alzare questa coppa, domani sera avremo davanti una grande squadra ma sono fiducioso e sicuro che il Milan venderà cara la pelle. Ci sono punti in comune nella gestione dello spogliatoio, attenti agli equilibri e far sentire importante dal primo all'ultimo giocatore della rosa. Il gol allo Stadium? "I cicli iniziano sempre con una vittoria, speriamo che questo ciclo inizi domani sera, venderemo cara la pelle domani sera".

Che differenza c'è tra Milan e Juventus?: "Ho avuto la fortuna di giocare per la Juve e so cosa vuol dire non mollare mai. Al Milan invece sto vivendo valori importanti, mi ha trasmesso grandi emozioni fin da quando sono entrato nel museo il primo giorno. Ho la fortuna di essere allenato da Gattuso e sto scoprendo il mondo Milan poco alla volta. Quest'anno per noi è importante".

In chiusura Bonucci ha espresso un pensiero..: "I cicli iniziano sempre con una vittoria, speriamo che questo ciclo inizi domani sera, venderemo cara la pelle domani sera. Ancora no, non credo che ci sarà bisogno, ho visto la squadra carica e fiduciosa".