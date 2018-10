Roma-Juventus, le formazioni ufficiali delle due squadre

Si conclude la penultima giornata di Serie A. Due i posticipi in programma in questa seconda domenica di maggio, con un grande big match in programma: all'Olimpico la Roma ospita la Juventus in un duello assolutamente da seguire, anche per i verdetti che potrebbe lasciare. Con un punto, entrambe le squadre infatti blinderebbero i rispettivi obiettivi, cioè lo Scudetto per i bianconeri ed il terzo posto per i giallorossi. Sono appena state rese note le formazioni ufficiali della gara: andiamo a scoprirle insieme. Qui è possibile seguire, dalle 20:45 in poi, la diretta scritta del match.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Cengiz Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco