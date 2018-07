Juventus, si ricomincia: la mattinata alla Continassa

Il calciomercato è ancora nel vivo, Cristiano Ronaldo tiene banco in casa Juventus - sia tra i giocatori, sia tra i tifosi, ma il campo chiama e allora i giocatori della squadra campione d'Italia si sono ritrovati per dare inizio alla nuova stagione.

Quest'anno però, il ritrovo non è stato a Vinovo. Per la prima volta da dieci anni a questa parte la società bianconera abbandona lo storico centro d'allenamento per dare il via alla nuova era marchiata J. Il J-Village è finalmente pronto e da oggi tutte le squadre bianconere si alleneranno allo JTC, il nuovissimo impianto costruito nei pressi dello Stadium e della sede, spostata nella Continassa ormai da un anno.

I ragazzi della Juventus si sono dunque ritrovati agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri per una prima mattinata di test atletici fatti per valutare in che condizioni tornano dalle vacanze. Assenti, ovviamente, i giocatori che sono stati impegnai ai Mondiali, loro raggiungeranno la squadra solo nella trasferta americana, mentre sono presenti tutti i nuovi acquisti effettuati da Marotta e Paratici. Da Perin a Cancelo passando per Emre Can, che sarà protagonista della conferenza di presentazione che terrà a battesimo la nuovissima sala stampa del J-Village.