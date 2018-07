Atalanta, ecco Duvan Zapata

Come un fulmine a ciel sereno, l'affare tra Sampdoria ed Atalanta ha sorpreso un po' tutti. Con il mondo del calciomercato concentrato a glorificare l'arrivo di Cristiano Ronaldo, le due società hanno messo a punto e finalizzata la trattativa in poche ore: Duvan Zapata sarà un giocatore dell'Atalanta.

Solo pochi giorni fa, a margine della prima uscita stagionale contro la rappresentativa della Val Seriana, Gasperini aveva chiesto per mezzo stampa dei rinforzi in ogni reparto della squadra ed ora ecco arrivare il primo. L'ormai prossimo ex attaccante della Sampdoria - non è ancora arrivata l'ufficialità - andrà a colmare il vuoto presente nell'attacco della Dea, a cui manca ormai da due anni una punta in grado di andare in doppia cifra. Petagna e Cornelius si sono dimostrati molto più utili al gioco di squadra - soprattutto il primo - che a mettere a segno delle reti, Musa Barrow non è visto come una prima punta dall'allenatore dei bergamaschi e allora ecco il colpo a sorpresa.

L'attaccante colombiano ex Napoli e Udinese è pronto dunque pronto ad una nuova avventura nella sua carriera e lo farà anche in Europa. Zapata sarà verosimilmente l'attaccante titolare del club bergamasco e lo diventerà dopo un affare con cifre non proprio da Atalanta: prestito biennale da 12 milioni di euro, pagati immediatamente, e un diritto di riscatto fissato ad altri dodici milioni. Cifre non abituali per la famiglia Percassi che fanno da capire sin da subito l'importanza che il calciatore rivestirà nella rosa di Gasperini.