Fiorentina: si raffredda la pista De Paul, countdown per Pasalic e Pjaca

Continua alacremente il lavoro di Pantaleo Corvino, dirigente della Fiorentina pronto a sondare il terreno per calciatori di spessore e giovani promettenti. Dopo il colpo-Ceccherini, la viola starebbe chiudendo per un altro giovane molto promettente. Si tratta di Abou Ba, centrocampista classe '98 reduce da un'ottima stagione al Nancy, in Ligue 2. Mediano naturale, il possente francese potrebbe giocare sia in una cordata a due che in un centrocampo a tre, piazzandosi nella posizione che fu di Milan Badelj, vicino allo Zenit. Ba porta in dote due reti ed un assist in Ligue 2, sommata ad una serie davvero importante di ottime prestazioni.

Sempre a centrocampo, si mantiene caldissima la pista-Pasalic. Tornato dal prestito in Russia, la giovane mezz'ala di proprietà del Chelsea potrebbe partire con l'arrivo di Maurizio Sarri, subito pronto a cominciare ad affatto deciso a perdere ulteriore tempo per valutare calciatori "secondari". Nulla è certo, ma la sensazione è che Pasalic possa diventare a breve un calciatore viola. Ugualmente vicino Marko Pjaca, che ormai da tempo ha dichiarato la sua voglia di andare a Firenze. Secondo Sportitalia la trattativa è in dirittura d'arrivo, con la Juventus ormai rassegnata a perdere un calciatore talentuoso anche per un'altra stagione.

Si allontana invece Rodrigo De Paul. Il fantasista dell'Udinese, reduce da una stagione altalenante, verrà valutato dal nuovo tecnico e potrebbe diventare il punto da cui ripartire nella prossima stagione. La società friulana non ha intenzione di cedere, la Fiorentina potrebbe dunque desistere. In ultimo, il pazzo nome che rimbalza nelle ultime ore è quello di Domenico Berardi. Con l'addio di Politano, l'esterno mancino potrebbe scegliere di cambiare aria, puntando magari ad una società ambiziosa e con l'Europa League da giocare. In uscita, infine, Laurini vicino al Parma: rifiutato il milione e mezzo offerto dal Leganes per il classe '89.