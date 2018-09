Cagliari - Sampdoria, ripartire è d'obbligo 

Tornata casalinga per il Cagliari di Maran, reduce dalla battuta d'arresto maturata al Tardini. In precedenza tre risultati utili, cinque punti all'attivo per una partenza tutto sommato positiva. L'affermazione con l'Atalanta come fiore all'occhiello, il pari con il Milan per certificare la forza del gruppo. Il calendario propone ora due appuntamenti da bollino rosso, difficile fare punti con Sampdoria e Inter. Il rettangolo amico può però agevolare il compito dei rossoblu, pronti a sfruttare le lacune esterne della Sampdoria di Giampaolo.

La compagine ligure fiuta la chance dopo lo scivolone interno con l'Inter - rete decisiva al tramonto di Brozovic. Questa sera la trasferta in terra sarda, lunedì il posticipo con la Spal, sei punti a disposizione per avvicinare la zona alta della graduatoria, per cullare propositi sopiti al momento sotto la scure del realismo.

Cagliari

Maran propone per il match odierno il consueto atteggiamento tattico. 4-3-1-2, con Joao Pedro da collante sulla trequarti. Davanti la coppia Farias - Pavoletti, Bradaric è il perno in mediana. Nella zona nevralgica, riflettori su Barella, fiore all'occhiello del Cagliari attuale. Castro, innesto estivo, completa un settore di qualità. A protezione di Cragno, una linea a quattro effettivi. L'esterno è presidiato da Srna e Padoin, Klavan fa coppia al centro con Romagna.

Alcuni dubbi per il tecnico, non è da escludere l'ingresso di Sau e Ionita per Farias e Joao Pedro. Più remota l'ipotesi Cigarini.

“Devo ancora valutare diverse situazioni: domani, comunque, è probabile che faremo qualche cambio. Sono in tanti a meritare di scendere in campo”, questo il pensiero dell'allenatore (la conferenza).

Sampdoria

Il turno infrasettimanale impone qualche riflessione anche a Giampaolo. Sono almeno tre i ballottaggi in corso in casa blucerchiata. Jankto insidia Ramirez, Praet e Barreto si giocano una casella al centro, Colley può rilevare Tonelli dietro. Nessun interrogativo davanti, conferma per la coppia d'oro Defrel - Quagliarella. Ekdal è il regista, Linetty la mezzala sinistra. Nel comparto di difesa, Andersen, rivelazione di stagione, dirige Bereszynski, Murru e come detto uno tra Colley e Tonelli. Tra i pali Audero.

Fuori casa Saponara, Regini e Caprari. Kownacki è carta da utilizzare a partita in corso.

Fischio d'inizio alle 21, dirige Rocchi.