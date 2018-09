Juventus-Bologna 2-0, Allegri: "Complimenti alla squadra. Dybala sta crescendo nell'intesa con Ronaldo"

Arrivare allo scontro diretto di sabato con tre punti in più del Napoli. Obiettivo centrato in pieno dalla Juventus che ottiene il sesto successo di fila battendo il Bologna 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Dybala (primo gol stagionale per la Joya) e Matuidi. Con questa vittoria la Juventus rimane a punteggio pieno e può così proiettarsi con fiducia al big match di sabato prossimo contro i partenopei secondi in classifica.

Nel post Juve-Bologna ha parlato il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn.

“Devo fare i complimenti alla mia squadra, nel primo tempo abbiamo coperto bene il campo. Nella ripresa abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo ed abbiamo giocato troppo sul perimetro, facendo interventi rischiosi. E questa è la cosa che va migliorata".

L'allenatore si è soffermato sulla prestazione di alcuni singoli tra cui Dybala: "Paulo ha disputato una buona partita, come a Frosinone. Deve crescere dal punto di vista fisico, così come Barzagli e Bentancur. Sono contento anche di Perin, era importante stasera non subire gol. Adesso pensiamo alla sfida col Napoli di sabato”.

Allegri spiega il motivo del cambio di modulo: “Abbiamo speso tanto. Ho Khedira, De Sciglio e Douglas Costa fuori, dovevo cambiar qualcosa per far riposare qualcuno e mettere forze fresche in campo”.

Una squadra che sembra migliorata nella gestione dei minuti finali: “Sotto questo aspetto siamo migliorati molto, ma dobbiamo farlo ancora. Ci sono situazioni dove non devi rischiare, anche la partita di Valencia ci ha dato più autostima. Così come la gara col Frosinone, dove la squadra ha avuto pazienza fino al gol del vantaggio. Oggi nel primo tempo non abbiamo riempito benissimo l’area: mancava Mandzukic, dovevano inserirsi i centrocampisti”.

Intesa che pian piano cresce tra Dybala e Ronaldo: “Stasera hanno fatto una buona partita Dybala e Ronaldo. Più giocano insieme, più si conoscono. Ci sono margini di miglioramento e giocare con i tre davanti e con Mandzukic terminale offensivo, fa bene ad entrambi. La squadra, nel complesso, sta facendo bene”.

[Fonte Tuttomercatoweb]