I calci piazzati aiutano la Fiorentina: Atalanta battuta grazie ai goal di Veretout e Biraghi

Preziosa vittoria della Fiorentina, che batte l'Atalanta grazie ai goal di Veretout e Biraghi. Sfruttando due calci piazzati, i ragazzi di Pioli superano una diretta concorrente per l'Europa League, salendo a quota tredici e al terzo posto momentaneo. Male l'Atalanta: Gasperini dovrà trovare altre soluzioni.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-3-3. Davanti ad Alban Lafont, difesa a quattro composta dai titolarissimi Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. In mediana, spazio a Jordan Veretout, affiancato da Benassi e Gerson. Nessuna sorpresa nemmeno in avanti, dove Pjaca e Chiesa affiancano Simeone. 3-4-1-2 per gli orobici, che si affidano a Pasalic e Gomez dietro Zapata. Gollini vince il ballottaggio in porta, protetto dal terzetto difensivo Toloi-Mancini-Palomino. In mezzo spazio a De Roon e Freuler, affiancati da Hateboer e Castagne.

Atalanta piuttosto pimpante nei primi minuti: all'ottavo bel duello tra Zapata ed Hugo vinto dal colombiano, palla a Gomez che, invece di concludere, tenta un suggerimento in area disinnescato dalla retroguardia viola. I guizzi di inizio match si tramutano celermente in una situazione di calma piatta, con Fiorentina ed Atalanta poco pericolose in termini di manovra offensiva. L'unico che cerca una qualche sorta di progressione è il Papu, che al ventiseiesimo scodella in mezzo per Zapata: il colpo di testa dell'ex Sampdoria non trova però lo specchio della porta. La sfida non regala altre emozioni fino al duplice fischio del direttore di gara, con l'Atalanta che prova spesso - ma senza successo - ad aggirare la linea viola proponendo cross a rientrare dalle fasce.

Seconda frazione che vede la dea aggressiva ma la Fiorentina tutt'altro che arrendevole. Al 54', infatti, Vereotut ruba palla ed arriva in area pronto a servire Simeone, la diagonale di Palomino è però perfetta e l'assist non va a buon fine. Per sbloccare la sfida bisogna attendere infatti un episodio isolato, come un calcio di rigore. All'ora di gioco è infatti Chiesa ad incunearsi in area, procurandosi un penalty grazie anche all'intervento falloso di Toloi. Dagli undici metri, non sbaglia Jordan Veretout, che spiazza Gollini trovando il primo goal stagionale. Costretto a rimontare, Gasperini ridisegna la rosa lanciando Rigoni nella mischia. Al 71' l'argentino prova a battere Lafont, il suo tiro non trova però maggior fortuna.

Nonostante la trazione anteriore generata dai cambi, l'Atalanta non riesce a sfondare, complice anche un atteggiamento viola difensivista ed accorto. All'84' tentativo dalla distanza di Barrow, nessun problema per Lafont. Un minuto dopo il portiere ex Tolosa si supera, esibendonsi in un intervento davvero importante su conclusione di Gomez. La fase finale di gara è molto concitata, con l'Atalanta che cerca insistentemente la rete. A segnare è però la Fiorentina da punizione: al 94', infatti, ci pensa Biraghi a battere Gollini, sancendo la fine della sfida del Franchi. Migliore in campo per i padroni di casa, Veretout. Per gli ospiti bene Gomez.