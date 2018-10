Serie B - Padova-Pescara rinviata per maltempo 

Padova-Pescara, posticipo della sesta giornata del campionato di Serie B, non si giocherà a causa delle avverse condizioni meteo. Campo per larghi tratti impraticabile a causa del nubifragio che sta colpendo da molte ore la città veneta. L'arbitro Volpi di Arezzo, dopo un primo sopralluogo alle ore 21, ha ufficializzato il rinvio del match dell'Euganeo, a seguito del secondo sopralluogo effettuato quarantacinque minuti più tardi, a causa dell'incedere della pioggia e delle conseguenti condizioni proibitive del terreno di gioco.

Gara rinviata a data da destinarsi ma, secondo le prime indiscrezioni, il match potrebbe essere recuperato anche nella giornata di domani alle ore 15. Le due squadre, comunque torneranno in campo nel weekend per la settima giornata con il Pescara che, sabato, giocherà in casa contro il Benevento mentre il Padova, domenica, se la vedrà sul campo del Brescia. In classifica la compagine abruzzese resta in seconda posizione con 11 punti (-2 dal Verona) mentre la formazione veneta resta in quattordicesima posizione con 5 punti.