Serie A - La Juventus per fare dieci su dieci dovrà piegare un'Udinese tutt'altro che arrendevole

Classica sfida da Davide contro Golia allo stadio Friuli oggi alle 18. L'Udinese infatti riceve la Juventus di Allegri e Ronaldo che, avendo saltato il match in Champions per squalifica, è pronto a dare il suo apporto in campionato. I bianconeri di Velazquez continuano a fornire prestazioni interessanti, ma vengono da due sconfitte consecutive. Bruciante soprattutto l'ultima a Bologna, dove le zebrette avevano creato tutti i presupposti per la vittoria. La squadra ora deve rimanere compatta e pensare alla sfida contro quella che sembra essere una corazzata imbattibile, fornendo la stessa grinta delle sette partite precedenti, poi è ovvio che la bilancia del pronostico penda tutta da una parte, ovvero quello della Vecchia Signora. Questa viene infatti da una vittoria a conti fatti abbastanza semplice contro lo Young Boys in Champions e punta al filotto di dieci vittorie consecutive, sarebbe l'ottava in campionato. Dopo aver piegato il Napoli in rimonta senza mostrare segni di cedimento la Juventus sembra veramente imbattibile quest'anno, ma ogni partita è un test e adesso c'è da dare altre conferme su un campo dove comunque la tradizione è positiva. Da quando c'è la Dacia Arena infatti sono arrivati un 1-1 e due goleade juventine, per 0-4 e addirittura per 2-6 nell'ultimo precedente. Insomma, sulla carta il risultato sembra scritto, ma l'Udinese di Velazquez è compatta e farà di tutto per ben figurare contro la favorita per lo Scudetto.

Le ultime

“Parliamo di una delle squadre più forti nel panorama mondiale. La Juventus è una grandissima squadra ma è impossibile che vinca sempre, che ottenga tutti i punti disponibili in campionato. E’ possibile che domani non vinca, è da questa idea che siamo partiti. Abbiamo iniziato così la settimana, ci siamo detti 'perché no? L’obiettivo è quello di provarci. Arriviamo alla partita con una buona mentalità, con tanta energia. Tutti insieme, società, squadra e tifosi per provarci. Tutto è possibile, dobbiamo crederci. Se partiamo già sconfitti è meglio che restiamo tutti a casa. Se invece facciamo tutto come abbiamo dimostrato di saper fare anche noi abbiamo una possibilità”. Ha presentato così la sfida un Velazquez che non rinuncia comunque a pensare alla vittoria, perchè tutte le partite partono dallo 0-0. Nessun particolare dubbio in difesa, dove saranno tutti confermati. Qualche riflessione verrà fatta sull'assetto del centrocampo. Se Mandragora, Fofana e Behrami non si toccano, discorso diverso per Pussetto, che potrebbe essere tenuto a riposo nonostante l'ottima prestazione fornita contro il Bologna. L'argentino infatti sta lavorando per aumentare la sua massa muscolare e non sembra attualmente riuscire a reggere ad alti ritmi per molto tempo in campo, Velazquez potrebbe quindi tenerlo eventualmente per sfruttare la sua velocità a gara in corso. Al suo posto potrebbe tornare Barak, ma per ora è solo un'idea, il titolare è l'ex Huracan. In avanti confermato l'assetto a una punta con Lasagna.

"Adesso concludiamo al meglio questo filotto di sette partite, poi prima della pausa di novembre ne avremo altre sei. Preparare una partita dopo che si è vinto per nove volte di seguito non è facile. Ripeto: Domani l'aspetto fisico e mentale saranno determinanti. Loro da due sconfitte, giocano molto sulle ripartenze. Servirà tirare fuori tutte le energie mentali. Sarà una gara spartiacque per noi". Vuole evitare cali di tensione pre pausa Allegri, che chiede un ultimo sforzo ai suoi per chiudere il filotto di partite con sole vittorie. Non ci saranno Rugani e Khedira, ma il tecnico ha comunque tantissime armi a disposizione. Szczesny sarà al suo posto in porta, in difesa nessuna variazione, mentre in mezzo al campo ci sono da valutare Bentancur ed Emre Can, con il secondo che dovrebbe essere abbastanza sicuro di partire dal 1'. In conferenza stampa il mister ha lanciato l'idea di mettere uno tra Bernardeschi e Cuadrado come mezzala, ma sembra difficile che possa essere un esperimento da fare sin dal fischio d'inizio. Davanti Cristiano Ronaldo e Mandzukic sembrano intoccabili, mentre Dybala potrebbe star fuori dopo l'impegno di coppa.

I convocati

Udinese

Portieri: Nicolas, Musso, Scuffet



Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Pezzella, Samir, Stryger, Ter Avest, Wague



Centrocampisti: Barak, Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora, Pontisso



Attaccanti: Lasagna, Machis, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu

Juventus

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

Probabili formazioni

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; De Paul, Fofana, Mandragora, Pussetto; Lasagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.