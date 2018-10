E' il Napoli l'anti-Juve: Ounas e Insigne mettono KO un ottimo Sassuolo

Grande prova del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante l'innesto di molte seconde linee a causa degli impegni di Champions League, i partenopei non perdono di vista l'obiettivo dei tre punti, battendo per 2-0 un Sassuolo comunque mai domo. Subito in goal grazie ad un gioiellino di Ounas, gli azzurri disputano un ottimo primo tempo, sfiorando spesso la rete. Nella ripresa si fa vedere invece il Sassuolo fino al 72', quando è un tiro a giro di Insigne a spegnere le velleità di De Zerbi. Napoli che sale a quota 18, sei punti in meno per i neroverdi.

Padroni di casa che scendono in campo con un 4-4-2 molto rimaneggiato. Davanti ad Ospina, difesa a quattro composta da Malcuit, Albiol, Koulibaly ed Hisaj. Centrocampo completamente stravolto, da Ancelotti, che piazza in mezzo il tandem Rog-Diawara e sulle fasce gli esterni Verdi e Zielinski. Al fianco di Mertens, invece, Ounas. Un 3-4-3 particolarmente coperto, poi, per gli ospiti, con De Zerbi che piazza Djuricic e Boga ai lati di Boateng. Consigli in porta, protetto dal terzetto difensivo Marlon-Magnani-Ferrari. Chiavi del gioco affidate a Locatelli e Magnanelli, affiancati da Pol Lirola e Rogerio.

Sfida subito aggressiva da parte del Napoli, che al terzo minuto la sblocca grazie ad Ouans. Recuperando palla dopo un passaggio sbagliato di Locatelli, il gioiellino partenopeo supera Magnani con un numero d'alta scuola e scarica poi al volo una conclusione imparabile per Consigli. Molto aggressivi, i ragazzi di Ancelotti mettono alle corde gli emiliani, provando spesso la conclusione verso il povero Consigli: all'undicesimo il frenetico batti e ribatti in area emiliana non porta frutto, due minuti dopo è Mertens a mancare lo specchio della porta dopo una bellissima azione dei suoi. Il Sassuolo sbaglia molto ed il Napoli ne approfitta soprattutto con Mertens, che al diciannovesimo prova a sorprendere tutti con una conclusione da lontanissimo che manca lo specchio della porta.

Per attendere un timido tentativo ospite bisogna invece attendere solo il ventunesimo, quando è Kevin-Prince Boateng a provare a sorprendere Ospina sugli sviluppi di un corner. Il suo tentativo non trova però fortuna. Quattro minuti dopo ancora Napoli protagonista ed ancora con Verdi, poco presente in zona goal ma utilissimo al momento di far allungare i suoi in verticale. Il talento ex Bologna serve infatti Zielinski, che a tu per tu con Consigli manca clamorosamente la rete. Un tentativo isolato del Sassuolo lo si registra ancora al trentaquattresimo, quando è Djuricic a lasciar partire una conclusione respinta non in maniera impeccabile da Ospina. Dopo tante emozioni, la sfida subisce un calo evidente, con le due formazioni che preferiscono tirare il fiato fino al duplice fischio del signor Di Bello.

Secondo tempo che comincia con il Napoli ancora in avanti, quando è Ounas a calciare dal primo palo non trovando lo specchio della porta. Meno forsennato rispetto alla prima frazione, il collettivo di casa amministra ma non disdegna di attaccare, come conferma il tocco delicatissimo di Insigne che quasi non beffa Consigli al 58'. Leggermente fuori dai pali, il portiere ospite riesce comunque a metterci una pezza con un importante colpo di reni. All'ora di gioco è invece il Sassuolo a rendersi pericoloso e sempre con il solito - guizzante - Djuricic. Il pupillo di De Zerbi, sul primo palo, impegna infatti Ospina proponendo un tiro insidioso sventato di piede dall'ex Arsenal. Un minuto dopo, leggermente alta la conclusione di Bourabia.

E' un buon momento, per il Sassuolo, che al 67' fa partire un mancino davvero pericoloso per Ospina, che da mestierante navigato respinge però mantenendo inviolata la propria porta. Comprendendo la pericolosità della situazione, il Napoli sceglie di scrollarsi di dosso la copertina tipica dei momenti di riposo ed ingrana di nuovo la marcia, andando a raddoppiare grazie a Lorenzo Insigne. Il talento partenopeo si mette infatti in proprio al 72', lasciando partire il classico tiro a giro che tanto male ha già fatto in Serie A. Cinque minuti dopo è ancora Ospina a salvare il doppio vantaggio, attento a non farsi battere da Berardi. Il portiere è forse il migliore dei suoi, ancora in evidenza all'85' e su Babacar, che girandosi trova però la risposta del portiere partenopeo. Finisce dunque così, con il Napoli vittorioso per 2-0. Migliore in campo dei padroni di casa, Ospina. Per gli ospiti in evidenza Djuricic.