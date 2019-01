Fiorentina: Muriel già al top, sul mercato piace Marchetti come vice-Lafont

Lui si è già definito al top della forma e la performance messa in scena durante l'allenamento maltese sembra confermare questa affermazione. Il "lui" in questione è logicamente Luis Muriel, attaccante colombiano giunto alla Fiorentina in prestito dal Siviglia. Vecchia conoscenza del nostro calcio, Muriel ha subito convinto Stefano Pioli e il suo staff, confermandosi in ottima salute e segnando un bel goal in allenamento. Nulla di eclatante, ma anche senza punti in palio fa sempre bene metterla in fondo al sacco se sei un attaccante. Durante la sessione di ieri, il colombiano è stato provato al centro del tridente, con Pjaca e Sottil ai lati. Non è da escludere che oggi venga dirottato a sinistra assieme a Chiesa e Simeone. Ciò che è certo, è che la Fiorentina ha voglia di vincere contro il Torino per cominciare al meglio il nuovo anno.

Mentre la squadra fatica sul campo, Corvino e i suoi collaboratori si muovo sul mercato. Il primo ruolo da coprire è quello di secondo portiere. Dragowski è ormai pronto a lasciare la Fiorentina per trovare altro spazio, si valuta l'ipotesi di prendere dal Genoa Federico Marchetti. L'esperto portiere ex Lazio è stato scavalcato da Radu e ha ormai capito di non poter più combattere con colleghi più giovani e meno falcidiati dagli infortuni. A Firenze, come vice Lafont, Marchetti troverebbe comunque un ambiente ideale per provare a tornare al top. Altri due nomi sarebbero quelli di Leali e Bardi. Il primo è attualmente in forza al Perugia, il secondo al Frosinone. Corvino potrebbe scegliere uno dei due anche in ottica futura, essendo i due calciatori ancora giovani.

Tre tesserati, poi, in uscita. Il primo nome è quello di Cyril Thereau. L'attaccante ex Udinese è ormai ai margini del progetto tattico di Stefano Pioli e starebbe cercando con insistenza una nuova sistemazione. Sul francese si era mosso con decisione il Cagliari, la Fiorentina ha però respinto per ora l'offerta. Grande interesse anche da parte della SPAL e Parma. I ducali fanno sul serio anche per Vincent Laurini, ormai in uscita. Il terzino ex Carpi e Empoli sarebbe un rinforzo importante per il Parma, Corvino non vuole però svendere il calciatore. Veto categorico sulla cessione di Marko Pjaca: il croato non andrà al Fulham né all'Everton.