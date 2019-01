Serie A- Big match al San Paolo: il Napoli (in emergenza) riceve la Lazio

NOT

Dopo una lunga pausa invernale, è ritornata la Serie A. Il big match di questa prima giornata di ritorno è sicuramente quello tra Napoli e Lazio in programma stasera al San Paolo.

Entrambe le formazioni lotteranno per il successo: da un lato il Napoli per continuare a rimanere attaccati alla Juventus, dall'altra parte la Lazio per rimanere al quarto posto.

Albiol e Mertens hanno recuperato, ma Hamsik non è stato inserito nella lista dei convocati visto che anche ieri ha svolto allenamento differenziato. Non ci saranno neanche Allan, Insigne e Koulibaly con Ancelotti costretto a rivedere la formazione. Mertens ha recuperato dal problema alla caviglia. In campo ci saranno Ruiz, Diawara e Zielinski, assieme a Callejon.

Inzaghi non avrà a disposizione il solo Marusic, squalificato per due giornate, ma punterà su giocatori ritrovati come Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Carlo Ancelotti non ha tenuto la classica conferenza stampa

Inzaghi: "Per domani, eccetto Marusic, sono tutti disponibili. Dobbiamo cominciare il girone di ritorno come abbiamo chiuso quello d’andata, vincendo e facendo risultato".

CONVOCATI

Napoli

Meret, Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Albiol, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Diawara, Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Ounas

Lazio

Non ancora diramati

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. All. Ancelotti

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lukaku, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi

ARBITRO: Rocchi (Tegoni-Alassio, IV: Massa, VAR: Manganiello, AVAR: Pere