Serie A Femminile: Alla Juventus il primo derby d'Italia Women

Quarta giornata di Serie A del massimo campionato femminile che tiene vivo il duello e il dualismo Milan-Juventus. La Roma e la Fiorentina tengono il passo, prima vittoria dell'Empoli e seconda sconfitta delle ragazze dell'Inter e, ancora in fondo, il duo Orobica e Tavagnacco. Nel dettaglio delle partite: la Fiorentina batte 2-1 il Sassuolo con vantaggio neroverde della Cambiaghi al 80', ma Bonetti al 88' e Amth-Jensen al 93' ribaltano il risultato e portano a casa tre punti importanti per la Viola. il Milan batte 2-0 il Tavagnacco: al 33' autogol delle friulane e raddoppio di Carissimi, mentre nessuna lesione grave per la Giacinti e sospiro di sollievo. L'Empoli trova la prima vittoria e batte l'Orobica 4-1 nello scontro diretto con punti importanti in chiave salvezza. Simonetti al 27' apre le marcature, raddoppio di Cinotti al 59' e tris di Acuti al 60'. Accorcia le distanze Merli al 78' per le bergamasche, ma al 80' Petkova cala il poker. La Florentia ritrova se stessa dopo la sconfitta di Vinovo in casa delle campionesse bianconere: 3-2 al fanalino di coda Bari con Kelly che apre, salvo subire subito la risposta e il pareggio di Novellino. La doppietta della Martinovic chiude i conti e rende inutile il gol della Carp, nonostante ci fosse il tempo per le pugliesi di pareggiare. La Roma travolge 4-0 il Verona, con le venete che faticano dal ritorno dopo la sosta. Bartoli apre al 3', Giugliano al 11' e Bonfantini completano il tris. Il poker lo cala Thestrup. La Juventus travolge 3-0 una Inter che paga, nelle prime due partite importanti e in due derby sentiti, l'essere neopromossa ed inesperta. Apre Martina Rosucci, raddoppia, nemmeno a dirlo, la bomber Girelli e chiude il tris Valentina Cernoia e duello Milan vs Juve che continua in un femminile che sembra poter essere duello a due realtà.