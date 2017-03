Viareggio Cup: al via la 69ma edizione

La Juventus Primavera festeggia la vittoria della 68ma edizione della Viareggio Cup. Fonte: pianetamilan.it

Ci eravamo lasciati con la Juventus festante per la conquista della 68ma edizione della Viareggio Cup, vinta in finale contro il Palermo con il risultato di 3-2. Per i bianconeri si trattò della nona coppa alzata al cielo di Viareggio, tante quante il Milan, con il quale occupano la vetta dell'albo d'oro della competizione. La squadra di Grosso, che sarà colei che aprirà quest'edizione del torneo, è chiamata a riconfermarsim ma non sarà semplice perchè già a partire dalla gara d'esordio si troverà ad affrontare una squadra che ha vinto per ben sei volte questa competizione, ovvero il Dukla Praga. Il ritorno della formazione ceca non è l'unica novità di questa edizione del torneo, infatti rispetto all'anno passato la Viareggio Cup si è rimodernata presentando importanti modifiche.

La più significativa è l'allargamento delle squadre partecipanti, che sono passate da 32 a 40, suddivise in maniera quasi paritaria tra italiane e straniere. Infatti le formazioni nostrane sono ben 23, mentre quelle provenienti dagli altri paesi sono 17, di cui ben tre dall'Argentina (Belgrano, Cai e Camioneros), due dagli Stati Uniti (Athletic Union e L.I.A.C. New York), due dalla Nigeria (Abuja e Garden City Panthers), una dalla Repubblica Democratica del Congo (Ujana), una dalla Colombia (Cortuluà), una dalla Repubblica Ceca (Dukla Praga), una dal Brasile (Osasco), una dalla Grecia (Pas Giannina), una dall'Olanda (Psv Eindhoven), una dal Canada (Toronto), una dalla Russia (Zenit), una dalla Croazia (Rijeka) ed una dal Belgio (Bruges).

Per quanto riguarda le italiane invece ritroviamo squadre rappresentanti di tutte le leghe professionistiche più ovviamente quella di Serie D. Le formazioni giovanili delle squadre militanti in Serie A sono l'Atalanta, il Bologna, il Cagliari, l'Empoli, la Fiorentina, il Genoa, l'Inter, la Juventus, il Milan, il Napoli, il Sassuolo ed il Torino. Per quanto riguardia invece le Under 19 delle formazioni militanti in Serie B ritroviamo l'Ascoli, il Bari, il Perugia, il Pisa, la Spal e lo Spezia. A rappresentanza della Lega Pro ci sono l'Ancona, la Maceratese, il Parma e la Reggiana.

Le 40 squadre sono state suddivise in 10 gironi da quattro, i quali sono stati a sua volta divisi in due gruppi da 5. Le formazioni che si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta saranno quelle che vinceranno il rispettivo raggruppamento più le tre migliori seconde di ciascun gruppo. In caso di arrivo a parità si terrà conto di: esito scontri diretti, differenza reti negli stessi, differenza reti in generale, maggior numero di reti segnate ed età media più bassa. In questo modo si andranno a formare i Sedicesimi di Finale con la miglior prima che affronterà la peggior seconda del proprio gruppo, la seconda miglior prima sfiderà la seconda peggior seconda sempre del proprio gruppo e così via. Dopodichè ci saranno ovviamente gli Ottavi, le Semifinali e la Finale. Rispetto alla precedente edizione tornano i 90 minuti regolamentari con la possibilità di effettuare ben 7 sostituzioni, suddivise in tre momenti diversi della sfida oltre all'intervallo. A partire dalla fase ad eliminazione diretta in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore, tranne per la Finale in cui invece ci sarà anche l'extra-time.

Tutte le squadre potranno schierare un massimo di tre fuori quota purchè nati nel 1997. In questo senso c'è da porre l'attenzione sui giovani che saranno i grandi protagonisti di questa competizione. Questa edizione presenta una grande sfida tra bomber, infatti ci sarà grande curiosità nel guardare le prestazioni di Latte Lath dell'Atalanta, già andato a segno con la Prima Squadra in Coppa Italia contro la Juve, o Jakupovic dell'Empoli già protagonista del Campionato Primavera, o Asencio del Genoa, il già conosciuto Pinamonti dell'Inter, Kean della Juventus chiamato alla consacrazione definitiva, Cutrone del Milan, Scamacca del Sassuolo.

Non solo perchè ci sono anche calciatori che potrebbero rappresentare la sorpresa del torneo come: Leandrinho e Zerbin del Napoli; Pierini del Sassuolo; Melegoni e Bastoni dell'Atalanta; Valencic, Militari, Cerofolini, Scalera, Castrovilli, Caso, Maganjic, Perez, Mlakar e Sottil della Fiorentina; Pellegri del Genoa; Di Gregorio, Gravillon, Vanheusden, Cagnano, Awua, Emmers, Danso, Bakayoko, Rivas, Belkheir e Souare dell'Inter; Del Favero, Rogerio, Bove, Clemenza, Matheus Pereira, Mosti, Leris e Zeqiri della Juventus; Plizzari, Gabbia, Llamas, Bellanova, Hadziosmanovic, El Hilali, Zanellato, Hamadi, Modic e Tsadjout del Milan.

Essendo l'obiettivo principale della competizione quello di mettere in mostra questi giovani, l'organizzazione del torneo ha deciso che le ammonizioni accumulate nella fase a gironi vengono azzerate a partire dai Sedicesimi di Finale, in modo da non correre il rischio che si possa privare il pubblico dello spettacolo offerto da questi calciatori. Per poter assistere alle gesta di questi giovani bisognerà recarsi presso le seguenti località: la principale è ovviamente Viareggio con lo stadio "Bresciani", poi vi sono Capezzano (LU) presso lo stadio "Cavanis", Fornacette (PI) presso lo stadio "Masoni", La Spezia presso l'Intels training center "Ferdeghini", Lido di Camaiore (LU) presso lo stadio "Benelli", Altopascio (LU) presso lo stadio Comunale, Ferrara presso lo stadio "Mazza", Volterra (PI) presso lo stadio "Le Ripaie", Santa Croce sull'Arno (PI) presso lo stadio "Masini", Quarrata (PT) presso lo stadio "Raciti", Badesse (SI) presso lo stadio "Nannotti", Larderello (PI) presso lo stadio "Florentia", Sarzana (SP) presso lo stadio "Luperi", Seravezza (LU) presso lo stadio "Buon Riposo", Galluzzo (FI) presso lo stadio "Guidi", Levanto (SP) presso lo stadio "Scaramuccia-Raso", Strettoia (LU) presso lo stadio "La Pruniccia", Margine Coperta (PT) presso lo stadio "Brizzi", Firenze presso lo stadio "Buozzi-Due Strade", Pontedera località "I villaggi" (PI) presso lo stadio "Bachi".

Di seguito il programma della fase a gironi della 69ma edizione della Viareggio Cup:

Gruppo 1

Girone A

1a giornata

Juventus - Dukla Praga

Toronto - Maceratese

2a giornata

Dukla Praga - Maceratese

Juventus - Toronto

3a giornata

Dukla Praga - Toronto

Juventus - Maceratese

Girone B

1a giornata

Abuja - Ancona

Atalanta - Osasco

2a giornata

Osasco - Ancona

Atalanta - Abuja

3a giornata

Osasco - Abuja

Atalanta - Ancona

Girone C

1a giornata

Empoli - Zenit

Athletic Union - Ascoli

2a giornata

Zenit - Ascoli

Empoli - Athletic Union

3a giornata

Zenit - Athletic Union

Empoli - Ascoli

Girone D

1a giornata

L.I.A.C. New York - Spal

Inter - Pas Giannina

2a giornata

Pas Giannina - Spal

Inter - L.I.A.C. New York

3a giornata

Pas Giannina - L.I.A.C. New York

Inter - Spal

Girone E

1a giornata

Sassuolo - Pisa

Bologna - PSV Eindhoven

2a giornata

PSV Eindhoven - Pisa

Bologna - Sassuolo

3a giornata

PSV Eindhoven - Sassuolo

Bologna - Pisa

GRUPPO 2

Girone F

1a giornata

Rappresentativa Serie D - Bari

Napoli - Camioneros

2a giornata

Camioneros - Bari

Napoli - Rappresentativa Serie D

3a giornata

Camioneros - Rappresentativa Serie D

Napoli - Bari

Girone G

1a giornata

Ujana - Spezia

Milan - Belgrano

2a giornata

Milan - Ujana

Belgrano - Spezia

3a giornata

Belgrano - Ujana

Milan - Spezia

Girone H

1a giornata

Garden City Panthers - Perugia

Fiorentina - Cai

2a giornata

Cai - Perugia

Fiorentina - Garden City Panthers

3a giornata

Fiorentina - Perugia

Cai - Garden City Panthers

Girone I

1a giornata

Genoa - Bruges

Cagliari - Parma

2a giornata

Genoa - Cagliari

Bruges - Parma

3a giornata

Genoa - Parma

Bruges - Cagliari

Girone L

1a giornata

Torino - Rijeka

Cortuluà - Reggiana

2a giornata

Torino - Cortuluà

Rijeka - Reggiana

3a giornata

Torino - Reggiana

Rijeka - Cortuluà