Atalanta-Sassuolo LIVE, diretta Serie A 2016/17 (18.00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate dà il benvenuto a tutti gli amanti del grande calcio, invitandovi a seguire assieme la diretta testuale di Atalanta-Sassuolo, gara valida per la trentunesima di Serie A e che vedrà opporsi gli Orobici di Gasperini, in piena corsa per l'Europa League, ai neroverdi di Di Francesco, allenatore promesso sposo della Fiorentina ma deciso comunque a concludere al meglio una stagione travagliata e ricca di imprevisti.

Stando alle ultime news provenienti da Bergamo, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo adottando il solito 3-4-1-2, con Kurtic a sostegno del Papu Gomez e di Andrea Petagna. A protezione di Berisha, per lui quotazioni in salita, retroguardia a tre confermata, con Masiello e Toloi ai lati dello juventino Caldara. Negli altri ruoli, confermati Spinazzola e Conti, con Grassi al fianco di Freuler, pronti a sostituire lo squalificato Kessié. Non è da escludere, comunque, la presenza dal 1' di Cristante.

Offensivo 4-3-3, invece, per il Sassuolo, con Di Francesco pronto a lanciare dall'inizio Berardi e Politano. Dubbi invece, sulla prima punta: Defrel parte avanti, occhio però al Mitra Matri. Con Consigli in porta, la retroguardia a quattro dovrebbe essere composta da Lirola, Acerbi, Cannavaro e Peluso. Se l'ex difensore del Napoli non dovesse convincere, Di Francesco sarebbe pronto ad accentrare Peluso, scegliendo per l'out mancino Dell'Orco. L'esperto Aquilani al centro, protetto da Pellegrini e Duncan.

L'Atalanta esulta dopo un goal al Sassuolo nel match d'andata | Source: calciomercato.com

"Siamo mentalmente solidi - ha detto Gasperini in conferenza stampa - abbiamo perso male a Milano e vinto largamente a Genova ma rimaniamo sempre lucidi. Il Sassuolo ha avuto problemi e non è riuscito a ripetere un campionato bello, ma i punti che ha sono meno del valore della squadra ". Passaggio obbligato, poi, sulla possibile qualificazione in Europa League: "Noi dobbiamo fare un pezzo alla volta e quella di domani è una partita importantissima. Nel finale di campionato le trappole sono ogni domenica, per tutti è più difficile. Abbiamo avuto grande continuità di risultati. ​Se andiamo in Europa? Ballo la Papu-dance sul cubo", scherza l'allenatore ex Inter e Genoa.

"Dovremo correre come l'Atalanta - ha invece sottolineato Di Francesco - Hanno grandissimo entusiasmo, grande fisicità e un pubblico che li incita anche nelle difficoltà dalla propria parte. Per questo è sicuramente la squadra peggiore da affrontare". Parlando dell'uomo più pericoloso, Gomez, Di Francesco ne tesse le lodi: "Lo volevo quest'estate, ma l'appeal del Sassuolo non ha funzionato. Comunque per lui non ci saranno gabbie, anche se dovremo raddoppiarlo in diverse situazioni". Parole dolci, poi, anche per Berardi: "I test fisici dicono che ha dimezzato i valori da quando è rientrato, quindi sta bene; poi l'aspetto mentale è fondamentale e vi assicuro che il gol che ha fatto è importante, si sente responsabilizzato. Mi auguro possa recuperare in numero gol quello che è mancato da qui alla fine del campionato".

Grande determinazione, dunque, da parte dei due allenatori, maestri del bel gioco e pronti ad uno spettacolo simile a quello visto nei precedenti scontri diretti. Nelle ultime sette sfide, infatti, le due squadre disputato ottime prestazioni, vincendo due volte ciascuno e spartendosi la posta in palio nelle restanti occasioni. All'andata furono gli orobici a vincere, sconfiggendo il Sassuolo per tre reti a zero, messe a segno da Gomez, Caldara e Conti, te uomini-simbolo per Gasperini. I neroverdi vorranno sicuramente vendicarsi, facendo leva su una forma fisica ritrovata.

Un precedente tra Atalanta e Sassuolo | Source: gazzetta.primapaginaonline.it

Provando a delineare una schematica ma essenziale analisi tattica, la sfida verrà decisa a centrocampo, dove il trio neroverde cercherà di limitare Freuler e Grassi, fulcro del gioco del Gasp. Aquilani, inoltre, dovrà spesso indietreggiare, consentendo ai centrali di allargare il proprio raggio d'azione, tamponando le galoppate di Conti e Spinazzola. Osservato speciale, inoltre, Gomez, sorvegliato da Lirola ed Acerbi, il più forte difensore della rosa a disposizione di Di Francesco.