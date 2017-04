Atalanta, con il Sassuolo un punto amaro

Il pareggio di Cristante, www.eurosport.com

Un pareggio che ha un retrogusto di sconfitta, quello ottenuto dall’Atalanta contro il Sassuolo all’Atleti Azzurri d’Italia. Nonostante un’ottima prestazione e tante occasioni create, la Dea non è riuscita a trovare il punto della vittoria, dopo essere andata sotto praticamente alla prima chance concessa, per via dell’errore clamoroso di Caldara – uno dei pochi finora nella sua prima stagione intera in Serie A – che ha lanciato Pellegrini verso la porta per lo 0-1 su cui Berisha non ha potuto opporsi – i nerazzurri non subivano reti in casa da 524 minuti. Sullo 0-0 Gomez era andato due volte vicino al vantaggio, ma prima il palo e poi per questione di pochi centimetri la palla non è mai finita in fondo al sacco. Il pareggio è arrivato solo al 73’ grazie al colpo di testa di Cristante su assist del Papu: il goal ha acceso il forcing finale atalantino, ma l’ex Andrea Consigli ha detto di no in maniera eccellente su Grassi e su Caldara, che non è riuscito a farsi perdonare la distrazione del primo tempo.

Il tecnico Gian Piero Gasperini è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: “Abbiamo provato a vincere in ogni modo, non ci siamo riusciti ma va bene lo stesso”. Con questo punto, l’Atalanta sale a quota 59 punti, restando irraggiungibile per l’Inter impegnata a Crotone almeno per un’altra settimana, ma non sfrutta la possibilità di rosicchiare qualcosa a Lazio e Napoli, in campo stasera nel posticipo dell’Olimpico, rimanendo a -1 dai biancocelesti e a -5 dai partenopei.

Oltre al risultato, c’è anche un’altra cattiva notizia per mister Gasperini: all’81’ Alejandro Gomez è stato ammonito da Rizzoli e, diffidato, sarà costretto a saltare la trasferta di Roma contro i giallorossi. “Speravo non venisse ammonito. Non giocherà a Roma ma sarà pronto per un finale straordinario” ha dichiarato l’allenatore a fine match, riferendosi alle tante sfide importanti che attendono la Dea: dopo la Roma, ospiterà a Bergamo Bologna e Juventus, per concludere, a seguire la trasferta di Udine, altre due gare casalinghe con Milan e Chievo, inframmezzate dal match del Castellani contro l’Empoli.

Gasperini ha fissato a 70 la quota punti da raggiungere per la qualificazione in Europa League; ne mancano 11, guardando il calendario sembra un’impresa difficile ma non impossibile.