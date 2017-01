Cagliari, Storari frena sul suo futuro: "La mia intenzione è di rimanere qui"

Marco Storari, gianlucadimarzio.com

Marco Storari e il Cagliari sembravano destinati a lasciarsi già in questi giorni, dopo che alla fine del 2016 la situazione era diventata tesa, fra indiscrezioni di spogliatoio e motivazioni ufficiali legate alla sua esclusione dalla gara contro il Sassuolo. Sembrava tutto pronto per uno scambio di prestiti con il Milan con Gabriel, ma il portiere non sembra pensarla alla stessa maniera.

Parole chiare che fanno pensare a tutto meno che ad un addio in arrivo: "Siamo a quota 23 punti in classifica. L’unica cosa che mi dispiace è che abbiamo subito troppi gol, ma la situazione è comunque positiva. È un buon momento e ci tengo, comunque, a precisare che io non ho chiesto di andare via. Ci possono essere discorsi in corso con la società, ma il mio desiderio è quello di non lasciare Cagliari. Spero di continuare a fare bene." La voglia di continuare a giocare, comunque, non sembra mancare al portiere: "Devi avere sempre delle forti motivazioni, qualsiasi cosa tu faccia. Io non mi rendo conto della mia età. Ho solo stabilito che fino a quando avrò voglia continuerò a giocare. Non pensavo di poter essere ancora in porta a 40 anni. Ho iniziato davvero per gioco, da bambino. Ammetto di aver sognato di diventare un professionista. Ma per me il calcio non è mai stato un’ossessione. Anzi. Anche la mia famiglia non ha mai fatto pressioni in tal senso."

Pressioni che in un certo senso potrebbero esserci ora. Il Cagliari sembra deciso a voltare pagina, salutando Storari e puntando su un altro profilo per la titolarità della propria porta. Come detto l'affare con il Milan per Gabriel sembra essere ben avviato e nuovi sviluppi si potrebbero avere dopo la gara di campionato di Domenica alle 18 a San Siro. Anche perchè le parole del ds Capozucca nelle scorse ore davano un quadro diverso della situazione: "Non faremo grandi cose in questo mercato, non credo. Abbiamo in canna lo scambio dei portieri con il Milan, Gabriel per Storari. Per il resto stiamo guardando di fare qualche uscita e di mettere in organico alcuni giovani. Storari? A volte ci sono gli intoppi, delle cose che non vanno per il verso giusto. Però Storari è un professionista serio e un ottimo portiere. Ha espresso il desiderio di andare via da Cagliari e quindi vedremo di accontentarlo. L’anno scorso è stato uno dei principali protagonisti della promozione."