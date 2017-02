La pioggia aiuta l'Empoli che impone il pareggio al Torino

esultanza pucciarelli empoli-torino

La parola d'ordine in casa Empoli era reagire sotto tutti i punti di vista dopo la brutta sconfitta di Crotone di sette giorni fa. E la missione è riuscita parzialmente contro un Torino in crisi di risultati, ma il pareggio può soddisfare entrambe le squadre con l'Empoli che ha giocato meglio e con il Torino che ha grandi rimpianti per gli episodi clou del match.

Eppure l'inizio è subito in salita per gli azzurri che subiscono il lampo di Belotti all'11' sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un gol che potrebbe demoralizzare l'Empoli che invece non demorde provando in tutti i modi a rialzare la testa e a sviluppare il proprio gioco nonostante il terreno pesante. E quest'ultimo diventa un fattore in occasione del gol di Manuel Pucciarelli a fine primo tempo che, sfruttando il retropassaggio di Ajeti che si ferma su una pozzanghera, supera Hart mettendo il pallone alle spalle del portiere inglese.

E anche il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi con il rigore decretato al Torino per il presunto fallo di Bellusci ai danni di Ljajic. Però un super Skorupski respinge il penalty di Iago Falque mantenendo il risultato in parità che si protrae fino alla fine.

Buono l'esordio in maglia azzurra per Omar El Kaddouri. L'ex giocatore del Torino ha mostrato subito di essere entrato nei meccanismi dell'Empoli grazie alla sua enorme qualità. Con il tempo il giocatore marocchino può solo migliorare e trovare finalmente la sua consacrazione definitiva.

Ma, oltre al solito Skorupski, l'uomo di giornata è anche Manuel Pucciarelli. L'attaccante dell'Empoli infatti realizza il suo primo gol in questo 2017 tornando ad esultare dopo ben 3 mesi (ultima rete in Pescara-Empoli 0-4). Un segnale importante dopo un periodo non semplice e ora Pucciarelli vuole incrementare il suo bottino per aiutare l'Empoli a conquistare la salvezza.