Fiorentina, Pioli in conferenza: "Abbiamo dimostrato di avere una nostra identità nelle ultime partite"

https://twitter.com/acffiorentina

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Spal. Andiamo a sentire le sue parole!

"Nelle partite prima della sosta ci sono stati errori pesanti anche e soprattutto nei momenti cruciali della partita, li abbiamo valutati e analizzati ma bisogna andare oltre. Siamo qui per parlare della Spal, abbiamo lavorato molto fino a giovedì scorso, dove poi ci siamo ritrovati tutti per preparare questa trasferta difficile, ma da cui vogliamo tornare con un risultato positivo. La squadra è consapevole delle situazioni da mettere in campo, abbiamo dimostrato di avere una nostra identità nelle ultime partite. E’ sicuro anche che siamo una squadra molto nuova e molto giovane, per cui è normale che si possano vedere certe situazioni ancora non pienamente codificate e continue. Le soste sono utili per lavorare ma portano anche via dai 12 ai 13 giocatori, per cui la squadra sta insieme da non tanto tempo. Questo ciclo partite è più lungo dei precedenti, per cui saremo impegnati tante volte e il 5 gennaio la valutazione sarà un po’ più completa".

Alcuni giornali stanno già parlando del mercato di gennaio: "Resto sorpreso quando iniziate a parlare del mercato di gennaio così presto, deve essere chiaro qual è il nostro percorso e il progetto, quest’anno, di costruire delle basi solide, per ottenere dei risultati migliori possibili in futuro. L’obiettivo è migliorare e far rendere al massimo i giocatori che ho, ma c’è tanto tempo da qui a gennaio".

In chiusura Pioli ha commentato il rinnovo di Federico Chiesa fino al 2022: "Sono molto contento del rinnovo di Federico, è un segnale da parte di tutti che si vuole costruire qualcosa di importante puntare sui giovani, ha tutte le qualità per rappresentare qualcosa di importante ora e nel futuro, sapendo che da ventenne avrà dei bassi e degli alti. Se sta giocando con continuità è perché sta mettendo in campo delle prestazioni convincenti".

[http://it.violachannel.tv]