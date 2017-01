Genoa, confermata la rottura del crociato per Perin: il portiere verrà operato nei prossimi giorni

Mattia Perin richiama l'attenzione di Rizzoli dopo aver subito l'infortunio al ginocchio sinistro. Fonte foto: it.eurosport.com

Era atteso per la prima serata, e non si è fatto attendere più di tanto il comunicato del Genoa sulle condizioni di Mattia Perin, uscito in lacrime dopo appena quattro minuti del match perso dal Grifone con la Roma, quest'oggi a Marassi.

Perin, infortunatosi dopo aver compiuto una parata delle sue su una conclusione ravvicinata di Nainggolan, fin dai primi attimi si era accorto della gravità del danno. Dopo un disperato tentativo di restare in campo per difendere la porta del suo amato Genoa, il portiere Azzurro classe 1992 ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, scoppiando in lacrime una volta in panchina.

La grande preoccupazione per le condizioni del suo ginocchio sinistro, sono state confermate in serata, quando il Genoa ha diramato il bollettino medico sulle condizioni del suo numero 1: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che gli esiti degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto il portiere Mattia Perin hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni è previsto l’intervento chirurgico che sarà eseguito dal professor Mariani".

La sfortuna dunque, bussa ancora alla porta di Mattia Perin, già a lungo ai box nel corso della scorsa stagione. L'ex Pescara infatti, era rimasto colpito dallo stesso infortunio, - rottura del crociato - ma del ginocchio destro non più tardi di una stagione fa.

Il Genoa di Ivan Juric perde il suo punto di riferimento, mentre la Nazionale, non potrà contare per diversi mesi su un elemento oramai di casa a Coverciano.

Nei prossimi giorni, come si legge nel comunicato del Grifone, Perin verrà operato dal Professor Mariani. La speranza è che tutto possa risolversi nel più breve tempo possibile.

Nell'attesa, in bocca al lupo Mattia!