Inter, Le ultime sulla formazione contro il Sassuolo

Foto: Inter.it

Domenica all'ora di pranzo l'Inter affronterà il Sassuolo, squadra che negli ultimi anni ha dato molto fastidio ai nerazzurri, eccezion fatta per il doppio 7-0. Per questo Pioli ha chiesto ai suoi, come detto in conferenza stampa, grande determinazione e concentrazione per rimanere in partita per tutti i 90' di gioco.

La formazione

Pioli in settimana ha lavorato molto con la difesa a 3, composta da Ranocchia, Miranda e Murillo. L'opzione più probabile però è quella di una difesa a 4 molto duttile, con D'Ambrosio - che può fare il terzo centrale ma anche il terzino destro - al posto di Ranocchia, e Ansaldi, quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Nagatomo: l'ex Genoa in fase di attacco può avanzare sulla linea dei centrocampisti.

A centrocampo il titolare certo è Brozovic, che con l'avvento di Pioli è diventato il capocannoniere nerazzurro (4 compresa l'Europa League). Al suo fianco ci saranno Joao Mario, che ha nelle sue corde la possibilità di giocare più vicino ad Icardi, e Felipe Melo in mediana, che avrà un'altra chance dopo la discreta prestazione con il Geona. In caso di difesa a 3, il centrocampo potrà essere quindi a 4, con Candreva largo a destra e Joao Mario sulla trequarti insieme a Perisic, che agirà da seconda punta.

Proprio il croato ex Wolfsburg ha bisogno di rilanciarsi: con il Genoa non è mai entrato in partita, alterna buone prestazioni a partite anonime e spesso Pioli gli preferisce Eder, che è sicuramente più indicato per giocare dietro la punta, che sarà Icardi.

I convocati

Sono 23 gli uomini a disposizione di Pioli per la trasferta di domani:

Portieri - Handanovic, Carrizo, Berni;

Difensori - Andreolli, Ranocchia, Ansaldi, Santon Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo;

Centrocampisti - Felipe Melo, Joao Mario, Kondogbia, Banega, Brozovic;

Attaccanti - Palacio, Icardi, Biabiany, Eder, Perisic, Candreva, Gabriel Barbosa.