Inter: Spalletti studia l'undici anti-Chievo, le condizioni di Vecino si valuteranno giovedì

Le condizioni di Matias Vecino verranno valutate giovedì. Infortunatosi durante la partita contro il Cagliari, il centrocampista uruguayano ha impressionato durante la prima parte di stagione, confermandosi come uno dei punti-cardine per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Proprio per questa sua importanza, l'ex tecnico della Roma starebbe seriamente valutando se rischiarlo contro il Chievo Verona, al di là del possibile recupero fisico. L'idea sarebbe quella di un riposo precauzionale, ma vista anche la squalifica di Gagliardini è davvero difficile prevedere che cosa possa architettare il tecnico toscano.

Ciò che è certo, comunque, è che l'Inter non dovrà fallire contro il Chievo Verona, arrivando al top della condizione in vista del big match contro la Juventus, che potrebbe seriamente tracciare le direttrici della prossima parte di stagione nerazzurra. Confidando nello straordinario momento di forma di Mauro Icardi, il tecnico dovrebbe comunque cambiare poco sotto l'aspetto tattico, confermando sia Candreva che Perisic e rilanciando Borja Valero sulla trequarti. Tanta incertezza nella zona mediana del campo, mentre davanti ad Handanovic persisterà il ballottaggio tra Santon e Nagatomo. Nessun problema, invece, per D'Ambrosio, Skriniar e Ranocchia, incaricato di non far rimpiangere lo squalificato Miranda.

Proprio per sottolineare la delicatezza della sfida contro gli agguerriti clivensi di Rolando Maran, Luciano Spalletti ha caricato i suoi sottolineando l'importanza di far parte del progetto-Inter al di là del minutaggio: "Ho già deciso tutto. Anche contro il Chievo giocheranno 11 titolari" scrive sul suo profilo Instagram. Parole importanti ma che sottolineano la voglia di costruire qualcosa di grande, ripartendo assieme dopo anni bui e poveri si soddisfazioni. Titolari, dunque, contro il Chievo Verona, con le cosiddette seconde linee chiamate a fare bene per contribuire alla cavalcata vincente della loro Inter.

Probabile formazione Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Ranocchia, Santon; Brozovic, Joao Mario; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.