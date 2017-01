Juventus - Caccia alla terza

Marko Pjaca sarò uno dei protagonisti del match | Photo: GettyImages

Inizia la terza competizione dell'anno per la Juventus, sia in ordine cronologico, sia in ordine di importanza: la Coppa Italia. Dopo le due vittorie consecutive nella seconda competizione italiana, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri iniziano il loro cammino per conquistare la terza coppa di fila, sarebbe l'ennesimo record, contro la sorpresa di questo campionato: l'Atalanta.

Le due squadre si sono già affrontate allo Stadium quest'anno, ma ora entrambe vivono momenti differenti rispetto al match di Dicembre. La Juventus ha perso la Supercoppa contro il Milan, ma ha iniziato il nuovo anno con una vittoria netta e convincente contro l'ostico Bologna di Donadoni. Tuttavia, per la partita di coppa, i bianconeri dovranno affrontare molte assenze, in difesa ed a centrocampo soprattutto, che limiteranno l'uso del turn over che tanto sarebbe servito all'allenatore della Vecchia Signora per mantenere freschi i giocatori chiave di questa squadra.

Le ultime dai campi

L'Atalanta arriva alla sfida dello Stadium con una mediana falcidiata dal mercato di Gennaio e dalla Coppa d'Africa che gli hanno fatto perdere rispettivamente Gagliardini e Kessiè, i due che davano sostanza e vigore al centrocampo nerazzurro. In più, come se non bastassero le assenze dei pilastri di metà campo, anche l'anima e capitano della squadra, il Papu Gomez, sarà assente a Torino a causa di un trauma contusivo al quadricipite destro subito nella gara vinta contro il Chievo Verona domenica pomeriggio.

Alejandro Gomez, il trascinatore dell'Atalanta non ci sarà | Photo: Eurosport

La differenza, come sempre, la farà la voglia di vincere la partita e di conquistare l'accesso ai quarti, per una e per l'altra squadra. Certamente chi dovrà motivare maggiormente i suoi ragazzi sarà Allegri, che ha già suonato la sveglia in conferenza stampa dicendo che bisogna assolutamente evitare i tempi supplementari. Il tecnico bianconero ha chiarito che il turn over sarà ridotto, anche a causa delle assenze, ma che sicuramente si vedrà in campo Marko Pjaca. La stellina croata è tornata disponibile con l'avvento dell'anno nuovo e oggi farà l'esordio nel 2017 con i colori bianconeri soddisfacendo così la voglia di vederlo all'opera dei propri tifosi, ma anche degli addetti ai lavori che fino ad ora l'hanno dipinto come un oggetto misterioso.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Hernanes, Rincon, Marchisio; Cuadrado, Mandzukic, Dybala.

Atalanta (3-5-2): Sportiello; Caldara, Zukanovic, Bastoni; D'Alessandro, Kurtic, Freuler, Migliaccio, Darmè; Pesic, Paloschi.