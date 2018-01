Juventus-Genoa in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20.45)

Google Plus

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Genoa, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Di Bello di Brindisi.

Diretta Juventus-Genoa

QUI JUVENTUS

I bianconeri tornano dalla sosta con l'obbligo della vittoria dopo il successo del Napoli a Bergamo. La Juve di Allegri non ha finora mai perso al rientro dalla sosta invernale, un pareggio contro l'Inter e due 3-0 rifilati ad Hellas Verona e Bologna. Quest'anno, però, sono arrivate due sconfitte al rientro dalla sosta per le Nazionali, contro Lazio e Sampdoria, è ora di invertire il trend.

Il Grifone ha acquistato solidità dopo il cambio in panchina ed anche Allegri, ieri in conferenza stampa, ha avvisato i suoi della difficoltà di questa partita.

All'andata la tripletta di Dybala ribaltò il match, ma la Joya argentina non sarà presente allo Stadium questa sera. Ci sarà, invece, Higuain, l'ultimo matador del Genoa in Coppa Italia. Assieme al nove ed in sostituzione del dieci dovrebbe partire dall'inizio Douglas Costa, preferito a Bernardeschi.

QUI GENOA

La squadra di Davide Ballardini non vince a Torino dal lontano 1991 e allo Stadium ha ottenuto solo due punti frutto dei pareggi del 2011 e del 2013, giocata proprio in questi giorni e con l'attuale allenatore seduto sulla panchina.

L'ultima sconfitta del Genoa in ordine cronologico è arrivata proprio contro i bianconeri, in Coppa Italia, poi le vittorie di misura su Benevento e Sassuolo ed il pareggio a reti bianche contro il Torino. I rossoblù non segnano tanto, ma certamente hanno trovato una stabilità difensiva tra le migliori del fondo della classifica.

Per la prima trasferta dopo la sosta il Grifone dovrà fare a meno di Zukanovic, quindi davanti a Perin ci saranno Izzo, Spolli ed uno tra Rossettini e Gentiletti. Confermato il terzetto di centrocampo e le fasce, mentre in attacco, oltre a Taarabt, si giocano il posto Lapadula e Pandev.