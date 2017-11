Lazio, parla Nani: "Darò il massimo per dimostrare il mio vero valore"

Insieme a Simone Inzaghi, è intervenuto Luis Nani in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Vitesse.

Anche il giocatore portoghese ha parlato della sconfitta nel derby contro la Roma: "Sabato scorso mi aspettavo una bella partita, avevo sentito tanto parlare del derby. Ero molto preparato e ansioso di giocare. Onestamente il gioco non è stato quello che mi aspettavo, la partita non è stata bella, abbiamo perso e siamo tutti molto delusi perché potevamo fare meglio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, creando occasioni per segnare. Chiunque avrebbe potuto vincere, lo spettacolo non è stato molto bello. La Roma non è stata superiore a noi, l’aspettiamo al ritorno per dimostrare il vero valore di questa Lazio".

Nani si è concentrato poi sulla sua condizione fisica: "Mi sento molto bene, sono in forma, aspetto l’occasione giusta. Fino ad ora ho giocato poco, come ogni giocatore ho bisogno di minuti nelle gambe per poter mostrare tutte le mie qualità. Sono fiducioso per il futuro, avrò l’occasione per esibire il meglio di me, darò il massimo per farvi vedere il vero Nani".

In chiusura Nani si è espresso sui compagni di squadra: "Siamo un grande squadra, abbiamo fatto bene e abbiamo l’occasione di crescere partita dopo partita. Per quanto riguarda dove potremmo arrivare in Europa molto dipenderà dall’avversario. Abbiamo tante partite, anche in campionato, e entrambe sono competizioni importanti. Se abbiamo i giocatori al massimo possiamo battere chiunque, vedremo chi affronteremo e cercheremo di fare del nostro meglio. Il mister sa chi è pronto per giocare e chi no".

[fonte: sslazio.it]