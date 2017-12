Sampdoria - Lazio in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Sampdoria vs Lazio, match valido per la 15a giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca al Luigi Ferraris di Genova, fischio d'inizio alle 20.45, dirige Mazzoleni.

LIVE Sampdoria - Lazio

Impegno infrasettimanale per la Sampdoria di Giampaolo. Turno di coppa, 4 reti al Pescara e pronostico rispettato. Qualificazione acquisita agli ottavi, si entra nella fase cruciale della competizione. Un risultato che rafforza l'ottima stagione della squadra blucerchiata.

Da cancellare la recente battuta d'arresto in A. 3-0 al Dall'Ara, tonfo a stemperare l'entusiasmo per le tre precedenti vittorie - l'ultima in ordine di tempo con la Juventus. Sampdoria in sesta piazza a quota 26, nel mirino proprio la Lazio. La "zona Europa" appare al momento blindata, più 6 sul trenino delle inseguitrici.

La Lazio affronta il primo periodo di appannamento. Dopo il rinvio del match con l'Udinese, un solo punto in due partite. KO nel derby e pari con la Fiorentina, contestato rigore al tramonto. Inzaghi deve tenere le briglie del gruppo, non perdere la retta via.

Sampdoria

Pochi dubbi per il tecnico. Dopo il turnover di coppa, tornano i titolarissimi. Coppia d'attacco formata da Quagliarella e Zapata. Sulla trequarti, Giampaolo dispone di tre alternative, tutte di ottima fattura. Ramirez appare in vantaggio su Alvarez e Caprari.

Torreira controlla la mediana, rifinita da Praet e Barreto. Silvestre e Ferrari formano la coppia centrale di difesa, i laterali bassi sono Bereszynski e Murru. Attenzione al possibile ritorno di Sala e Regini. Indisponibili Linetty e Strinic.

Giampaolo "Sarà una partita complicata, dovremo fare tutto al 100% per potercela giocare. La Lazio è stata l'unica squadra che l'anno scorso non ci ha dato diritto di replica, dovremo attingere alle nostre migliori risorse. La Samp deve fare la sua miglior partita sul piano temperamentale e dell'attenzione, dovremo avere furore agonistico".

Lazio

Inzaghi convive da tempo con diverse defezioni. La stagione di Felipe Anderson deve ancora decollare, il brasiliano è ai box. Fuori causa anche Wallace, Di Gennaro e Nani. Margherita ridotta, poche novità nell'undici anti-Samp.

Luis Alberto si muove come da consuetudine tra le linee, è il collante perfetto. Un distillato di qualità alle spalle di Immobile, un riferimento per la mediana.

L.Leiva è il perno centrale nella zona nevralgica, ai suoi lati Milinkovic Savic e Parolo. In corsia troviamo Marusic e Lulic, De Vrij comanda il pacchetto arretrato. Radu e Bastos in marcatura, tra i pali Strakosha. Sfiorisce l'ipotesi Lukaku, Lulic è infatti in vantaggio.

La conferenza