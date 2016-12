Napoli - Torino terminata, LIVE Serie A 2016/17 (5-3): Mertens infermabile, ne fa 4!

Aggiorna il contenuto

17.00 - Direi che è tutto. E allora grazie da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordiamo il verdetto: Napoli batte Torino 5-3 grazie ai 4 gol di Mertens e quello in mezzo di Chiriches.

16.58 - Posto che non riuscirò a raccontare cosa ha combinato Dries Mertens oggi in quanto fuori dalla logica umana, sono obbligato a provarci. Qualche numero: 7 gol in 7 giorni per il belga, 10 in campionato, l'ultimo di oggi surreale. Un giocatore fantastico che per oggi può anche distrarre un attimo dai soliti errori dei campani in gestione (3 gol subiti in 45' dopo un primo tempo perfetto). Una prestazione singola che vale il prezzo del biglietto, anzi, dell'abbonamento. E il Napoli vola, parzialmente, al terzo posto...

16.55 - Termina il match sul risultato di 5-3.

90' + 3' - Mertens! Se segnava ancora... dribbling su due avversari in velocità e tiro verso il primo palo, palla larga (di poco eh).

90' + 1' - Maxi Lopez pescato in fuorigioco da un rinvio di Hart.

90' - Allan in percussione cade, da solo però. Rinvio dal fondo azzurro. 4 di recupero.

89' - Non sbaglia più Mertens, che singolarmente sta gestendo benissimo la fase d'attacco.

87' - GIACCHERINI! Al centro, dal limite, l'esterno italiano la mette alta!

84' - IAGO FALQUE'! 5-3! Spiazzato Reina!

83' - ROSSETTINI ABBATTUTO IN AREA! Rigore per il Torino! Gara infinita. Albiol ingenuo qui, con un calcio.

82' - Ci stiamo ancora riprendendo dall'eurogol del belga. Il Toro ottiene un calcio d'angolo. Giaccherini è entrato al posto di Insigne.

80' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MERTENS! CHE GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Pallonetto strepitoso da fuori area! Non esiste!

79' - Erroraccio di Hamsik, che dopo dei rimpalli a porta sguarnita tira addosso a Rossettini!

78' - Insigne fa dei dribbling a rientrare ma perde la palla sulla corsia mancina.

76' - ERRORE DI REINA E 4-2! Ljajic tira direttamente, blocca lo spagnolo e Rossettini prova ancora a riaprire la gara col 4-2!

75' - Dal limite Ljajic ha l'occasione di tirare su un calcio di punizione dalla corsia sinistra. E' l'angolo dell'area di rigore.

73' - Fuori Zielinski dentro Allan negli azzurri.

72' - Ammonito Lukic per aver scaraventato a terra Zielinski, ma forse il giallo se l'è preso per le proteste.

70' - GOOOOOOOOOOOL! CHIRICHES! IL NAPOLI CHIUDE LA PARTITA! 4-1! Classe del rumeno nell'iniziare l'azione col no-look, poi Mertens in percussione, Callejon mette un grande cross rasoterra e Chiriches fa pure il centravanti! 4-1!

69' - Dentro Diawara nei padroni di casa al posto di Jorginho.

68' - Albiol chiude proprio l'argentino neo-entrato in due tempi in area.

67' - Dentro Maxi Lopez per Baselli e 4-2-4 per il Toro.

66' - Zappacosta chiude prevedendo il cambio di Insigne, poi prova a spazzare.

64' - Ljajic trova un corridoio facile facile per mandare Iago Falqué all'uno-contro-uno, ma la sbaglia! Occasione persa!

63' - Hamsik recupera una sfera, scarica su Callejon che premia la sovrapposizione di Hysaj, cross e proprio il capitano campano svetta in anticipo, ma spedisce la palla alta. Metronomo.

60' - Ritorna in avanti il Napoli, con un calcio di punizione. Siamo ancora nella fase di possesso azzurra, ma adesso c'è meno sicurezza.

58' - GOOOOOOOOOOOOOOL! TORINO! BELOTTI! 3-1! Dormita napoletana sull'appena entrato Iago Falqué, palla vagante sul secondo palo e Belotti fa il centravanti! 3-1! Iago era appena entrato al posto di De Silvestri.

56' - Insigne spara alto dai 16 metri dopo una palla di Mertens clamorosa.

54' - Ljajic in percussione, parte da destra, rientra e tira, deviazione in calcio d'angolo. Buona iniziativa.

53' - Pressing asfissiante dei campani, richiesto da Sarri come prossimo step nella maturazione della squadra.

51' - Punizione in mezzo al campo per fallo su Insigne.

49' - CALLEJON! PALLA FUORI! Disegna un pallone stu-pen-do Insigne a giro, Callejon sempre perfetto nel taglio e sul secondo palo colpisce bene col piatto, sfera larga di un soffio!

48' - Si continua su questa linea, ora combatte Belotti da solo in pressione ma ha bisogno di aiuto.

46' - Possesso calmissimo del Napoli sulla linea difensiva.

16.06 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Torino.

16.05 - Dentro Lukic nei torinesi, fuori Valdifiori.

15.55 - Il parziale dice tutto: 3-0 per il Napoli. C'è giusto qualche nota da dare: il Toro non ha sbagliato l'atteggiamento, ma è crollato subito; piano coi demeriti dei granata, perchè la squadra azzurra in giornata fa spettacolo allo stato puro; Mertens è un uragano.

15.49 - Termina il primo tempo.

45' + 1' - Cavalcata di Barreca che però, arginato, crossa lungo.

45' - Zappacosta prova il tiro dopo una bella percussione ma ha poca lucidità, andava messa in mezzo. Uno di recupero.

44' - Barreca legge bene il taglio di Callejon (e non succede spesso) e si concede pure un estroso sombrero.

42' - Sono calati i ritmi del match adesso, diligente il Napoli nel dominare.

40' - Si prova a sporgere la squadra ospite, calcio di punizione sulla destra.

38' - Insigne al volo! Zielinski premia l'inserimento del compagno, sinistro defilato sulla corsia mancina e rasoterra, esterno della rete.

37' - Ghoulam crossa rasoterra, brivido ma respinta nell'area.

34' - Rossettini placca un avversario troppo violentemente, punizione e giallo. Sarò un cross.

33' - Insigne riceve dal limite, si defila sulla destra in area e tira potente ma centrale, Hart in corner. Il tutto si chiude con un fallo in attacco.

32' - Sulla respinta Zielinski tira stilisticamente bene, ma la manda alt(issim)a.

31' - Esterno destro di Jorginho sublime per Insigne, l'esterno temporeggia e continua il giropalla. Il tacco di Mertens per l'inserimento di Hamsik, tiro dello sloveno, deviazione, corner.

29' - A terra Ljajic, si fa medicare.

28' - Gran passaggio di Insigne per Callejon durante la ripartenza: tutto solo in area, lo spagnolo temporeggia troppo e perde una grossa chance.

27' - Tentativo di reazione degli ospiti, ma sembra proprio che la difesa tremi.

24' - Ghoulam si lancia in profondità dove la fascia del Torino non chiude, cross basso per Mertens sul secondo palo che nonostante la deviazione tocca ma spara alto! Buona chance.

22' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ANCORA MERTENS! ASSURDO! TRIPLETTA! Parata di Hart clamorosa su un tiro da fuori, sulla respinta Mertens prima trova un salvataggio, poi segna!

21' - Ljajic! Sforbiciata volante del serbo, palla alle stelle. Soluzione da fuori non funzionante per i granata.

20' - E adesso inizia il possesso. 20 minuti pressochè perfetti dei campani, completamente in controllo.

18' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! NAPOLI! 2-0! ANCORA MERTENS! Spiazzato Hart!

17' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Rossettini stende Mertens su una palla in profondità, rigore netto!

16' - Belotti conclude malissimo una ripartenza nata da una percussione di Benassi.

15' - Fuorigioco per Hysaj sul passaggio di Hamsik che lo aveva mandato in profondità.

13' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! 1-0! MERTENS! Sulla palla vagante il belga fa il centravanti e sorprende tutti, ficcandola dentro! 1-0!

13' - Calcio d'angolo campano, in difficoltà i piemontesi.

11' - Punizione da 30 metri per il piede di Jorginho, che crosserà.

10' - Belotti con un'iniziativa sulla destra, crossa e mette il corner.

8' - Asfissiante il ritmo degli azzurri che hanno iniziato molto bene.

5' - Duello Callejon-Barreca, lo spagnolo ha la peggio ma sembra in grado di proseguire dopo un colpo.

3' - GHOULAM! Punizione da ottima posizione sulla sinistra, dai 25 metri, tiro appena largo alla sinistra di Hart!

1' - Alto pressing del Toro, che recupera il pallone.

15.01 - Si comincia! Primo pallone mosso dal Napoli.

14.58 - Squadre in campo!

14.50 - Mancano 10 minuti all'inizio del match: non mancate! Tra poco inizia Napoli-Torino.

14.40 - Entriamo nello stadio con una serie di foto.

Il cerchio per caricarsi dei giocatori del Napoli. | VAVEL.com

Il riscaldamento del Napoli. | VAVEL.com.

Il riscaldamento dei giocatori azzurri. | VAVEL.com.

I titolari si distaccano dalle riserve in questa situazione. | VAVEL.com

14.30 - Chiriches e Jorginho preferiti a Maksimovic e Diawara nei padroni di casa; dall'altro lato spunta un cambio di modulo, con via Iago Falqué e dentro De Silvestri a formare un 4-4-2 stranissimo con Benassi esterno.

14.20 - La risposta di Mihajlovic (4-4-2): Hart; De Silvestri, Moretti, Rossettini, Barreca; Zappacosta, Valdifiori, Baselli, Benassi; Belotti, Ljajic.

14.10 - La formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

14.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona domenica a tutti da parte di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Torino, match valido per il 17esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio è in programma per questa sera intorno alle ore 20:45.

QUI NAPOLI

La straripante prestazione nel match contro lo sfortunato Cagliari è stata la consacrazione di un buon momento per i partenopei, che era iniziato ottenendo in terra portoghese il passaggio del turno in Champions League. I prossimi avversari in Europa saranno sì iberici, ma si chiamano Real Madrid e fanno più paura...

Diretta Napoli Torino

Tuttavia, dalla Campania, le indicazioni sono state chiare: parlare dei Galacticos sì, ma solo a febbraio. Prima c'è una posizione nei primi 3 da recuperare, senza farsi distrarre nè dalle prossime eclatanti sfide internazionali nè dal mercato, che sembra però porterà buone notizie agli azzurri.

Assente Koulibaly per i partenopei; facendo una facile proiezione, rivedremo in campo il senegalese nel nostro campionato soltanto al termine della Coppa d'Africa. In avanti continua il lento recupero di Milik, assente da un paio di mesi per la rottura del crociato, ma che tornerà a breve...

Sarri dovrebbe comunque continuare col 4-3-3. Reina fra i pali. Hysaj e Ghoulam larghi, completano il reparto Albiol e Maksimovic. In cabina di regia ecco Diawara, affiancato dalle mezzali, ovvero Zielinski (ballottaggio con Allan) e capitan Hamsik (che ha rilasciato delle dichiarazioni in settimana). Tridente leggero in avanti con Callejon, Mertens ed Insigne.

QUI TORINO

Brutto momento per i granata che però, c'è da dirlo, ci avevano abituato bene. Dopo un grande avvio di stagione, i piemontesi si sono leggermente spenti e hanno perso prima contro la Samp e poi, soprattutto, sono scivolati nel derby contro la Juventus di settimana scorsa, gara al solito importantissima.

Napoli Torino live

Niente Europa League quest'anno per il Toro, anche se la seconda competizione europea per club resta un obiettivo stagionale. I sogni però non devono distrarre: stessa cosa riguardo al mercato, e in questo senso con gli avversari di oggi ci potrebbero essere alcuni sviluppi interessanti...

L'interesse riguardo a Tonelli, ma in questo caso non si tratta di un acquisto per sostituire qualcuno (discorso valido invece per i napoletani, che devono sopperire alla mancanza di Milik): il presidente Cairo vuole migliorare la rosa anche in funzione dei rinnovi (su tutti quello shock di Belotti).

Modulo speculare al suo avversario in panchina per Mihajlovic. In porta il solito Hart (sempre più lontano dai suoi trascorsi al Man City), davanti a lui ci sono Zappacosta, Rossettini, Castan e Barreca. Benassi, Valdifiori e Baselli i favoriti per formare la linea mediana; in avanti, Iago Falqué e Ljajic supportano il centravanti Belotti.

Diretta live Napoli Torino

PRECEDENTI E CURIOSITA'

L'anno scorso questa stessa partita terminò 2-1 in favore del Napoli. Stesso risultato, ma ribaltato, al ritorno, sempre con una vittoria azzurra. Gli incroci di mercato estivi col Torino hanno portato in terra campana le prestazioni di Maksimovic (adesso chiamato ad una prova di forza); i piemontesi, con un conguaglio economico, si godono adesso invece Valdifiori.

Diretta Napoli Torino