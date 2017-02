Chievo - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Aggiorna il contenuto

Si gioca al Bentegodi, impianto da 44.800 posti a sedere situato a Verona.

Solito 4-3-3 per Sarri, stavolta senza falso nueve. In porta Reina, difesa composta - destra verso sinistra - da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Diawara play basso, Hamsik ed Allan mezz'ali. Davanti Callejon e Mertens a supporto di Pavoletti

Allenamento Napoli - Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli è reduce dall'andata degli ottavi di Champions League giocata a Madrid. I ragazzi di Sarri - al cospetto di una squadra nettamente più forte - hanno mostrato una buona dose di coraggio, segnando anche un gol nel tempio del Bernabeu. La sconfitta ha spezzato i 18 risultati utili consecutivi ottenuti, ma la marcia deve riprendere subito. Vietato perdere punti, c'è il 3° posto da blindare ai danni della sorprendente Atalanta e dell'Inter. E' in ballo anche la lotta al 2°, con la Roma monitorata speciale. A Verona con il coltello fra i denti, vietato sbagliare.

Nessuna dichiarazione per Sarri, silenzio stampa.

Maran vara il 4-3-1-2. Tra i pali Sorrentino, a sua protezione Dainelli e Cesar con Cacciatore e Gobbi terzini. Radovanovic vertice basso, Hetemaj ed Isco ai lati. Birsa a supporto di Castro ed Inglese.

Allenamento Chievo - Fonte: chievoverona.it

Il Chievo naviga in acque tranquille, staziona in una zona di classifica poco vulnerabile. L'undicesimo posto - con 32 punti all'attivo - ha un sapore dolce, forse anche con un retrogusto amaro visti i fuochi d'artificio d' inizio stagione. I clivensi comunque ci sono; lo conferma il 3-1 inflitto al Sassuolo nell'ultima giornata di campionato, con un Inglese salito in cattedra siglando una tripletta. Nelle ultime 5 giornate: 2 vittorie, 2 sconfitte, ed un pareggio. Adesso c'è il Napoli in casa, giocare senza freni e senza paura per far bene.

Sono 10 i precedenti giocati a Verona, otto nella massima serie e due in Serie B. Il Napoli conta 6 vittoria, 4 ne annovera il Chievo mentre è ferma a zero la casella dei pareggi. L'ultimo head to head - però - si è giocato a Napoli nel settembre dell'anno passato: Gabbiadini ed Hamsik arginarono la pratica nel primo tempo

Arbitra Massimiliano Irrati coadiuvato da Vuoto e Tegoni, quarto uomo Alassio. Addizionali di porta i signori Doveri e Mariani

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Chievo - Napoli, 25° giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia