Napoli - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (2-1): Gli azzurri vincono al San Polo!

Il Napoli, come da pronostico, batte il Milan per 2-1. Rete di Insigne, Zielinski e Romagnoli.I rossoneri escono a testa alta, è stata una partita molto combattuta, ma il Napoli si è dimostrato più forte ed ha portato a casa i tre punti. Per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di VAVEL ITALIA

FINISCE QUI LA PARTITA NAPOLI 2 MILAN 1

93' Giallo per Albiol

93' Ammonizione per Allan, punizione per il Milan

91' GOOOOOOOOOOOOOOL DI ROMAGNOLI, IL MILAN ACCORCIA CON UN GRAN SINISTRO DEL CENTRALE!

90' Ci saranno tre minuti di recupero

88' La difesa azzurra libera

88' Calcio di punizione per il Milan

85' Ultimo cambio anche per Montella: fuori Montolivo e dentro Biglia

84' Punizione per il Milan, la palla arriva tra le braccia di Reina

80' Kalinic di testa, Reina fa sua la palla

78' Terzo ed ultimo cambio per Sarri: fuori Callejon e dentro Rog

77' Secondo cambio per il Milan: dentro Abate e fuori Borini

76' Conclusione centrale di Bonaventura, Reina non si fida e mette in angolo

Rivediamo il gol: Mertens trova un assist al bacio per Zielinski, che infila Donnarumma sotto le gambe.

73' GOOOOOOOOL DI ZIELINSKI! NAPOLI 2 MILAN 0

69' Secondo cambio per il Napoli: dentro Zielinski e fuori Hamsik

67' Squadre molto lunghe

66' Milan costantemente in avanti

64' Primo cambio per il Napoli: fuori Mario Rui e dentro Maggio

62' Locatelli prova la conclusione da fuori, ma la sua conclusione finisce fuori

57' I rossoneri attaccano, ma non fanno paura alla difesa azzurra

56' Cross sbagliato da Borini

53' Buona giocata di Montolivo, ma poi A. Silva commette fallo in attacco

51' Altra parata di Donnarumma: questa volta il portiere rossonero dice di no al sinistro di Hamsik

48' Super parata di Donnarumma su Mertens

45' Inizia il secondo temp con il Milan che calcia il primo pallone

21.48 Le squadre rientrano in campo

Il Napoli chiude in avanti il primo tempo, 1-0 nei confronti del Milan. La sblocca Insigne al 34esimo grazie anche il VAR. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO, NAPOLI 1 MILAN 0

47' MIRACOLO DONNARUMMA sul destro a giro di Insigne

47' Primo cambio forzato del Milan: esce Suso infortunato e dentro Andrè Silva

45' Suso chiede il cambio!

45' Ci saranno tre minuti di recupero

44' Angolo per il Napoli

43' 0: Napoli vicino due volte al gol, ma Donnarumma para il tiro di Mertens

40' Conclusione alta di Jorginho

36' Rivediamo il gol del Napoli

35' GOOOL DEL NAPOLI DUNQUE: ROMAGNOLI TIENE IN GIOCO INSIGNE CHE VA A TU PER TU CON DONNARUMMA ED INSACCA IN RETE.

34' DOVERI FA RICORSO AL VAR e CONVALIDA IL GOL!

33' Insigne Mette dentro, ma è in fuorigioco: gol annullato

30' Destro di Kessie, ma la sua conclusione da dimenticare.

29' Occasione per il Napoli con Allan che calcia centrale, parata facile per Donnarumma

27' Grande azione di Kalinic il quale serve Suso: lo spagnolo prova la conclusione, ma Reina para

25' Ci prova Suso dalla distanza, ma il suo tiro finisce in curva

23' Buona apertura di Hamsik per Mario Rui, ma c’è Donnarumma in uscita.

21' Pressione alta del Napoli, ma il Milan copre bene il campo

18' Va Mertens, Insigne non ci arriva per un pelo e la palla si perde sul fondo

17' Punizione in favore del Napoli

16' Gioco ancora fermo

15' Scontro Hamsik - Kessie con il rossonero che resta a terra.

14' Grande azione del Napoli, ci prova di testa Albiol. Pallone fuori

12' Callejón prova la conclusione verso la porta, ma Donnarumma in due tempi para

10' Cross in area di Suso per Locatelli, palla che finisce tra le mani di Reina.

9' E' il Napoli che fa la partita

8' Pressione alta dei giocatori azzurri

6' Tiro di Insigne che viene ribattuto da un difensore del Milan

5' Punizione battuta da Jorginho, la difesa rossonera libera

4' Primo ammonito della partita è Fabio Borini che ferma in modo irregolare Mario Rui

2' Primo tiro verso la porta porta la firma di Jorginho, ma la sua conclusione è alta!

0-0 INIZIA NAPOLI MILAN: sono gli azzurri a giocare il primo pallone

20.41 Le due squadre entrano in campo

20.30 Anche Mirabelli ha parlato nel prepartita: "Viviamo la partita come una grande opportunità, abbiamo preparato bene la partita in settimana. Il Napoli gioca bene, è il terzo anno che stanno svolgendo questo lavoro. È il miglior avversario di quelli che abbiamo beccato".

20.19 Parla Mertens: "Spero di segnare con il Milan, ma la cosa più importante è vincere questa gara e fare il nostro gioco".

20.13 Intanto il primo anticipo di giornata si è concluso con la vittoria della Roma sulla Lazio

20.08 Montolivo è ancora titolare: il centrocampista rossonero non partiva dall'inizio in due partite consecutive dal 10 settembre

19.59 Gigio Donnarumma ha parlato all'arrivo al San Paolo ai microfoni di Milan Tv: "Abbiamo preparato bene la partita, siamo carichi e pronti. Giochiamo in un grande stadio, loro sono una grande squadra. Speriamo di fare una grande partita”.

19.46 L'ultimo successo in Serie A del Milan al San Paolo contro il Napoli risale al 2010 (1-2). Dopo quella vittoria, 4 affermazioni degli azzurri e 2 pareggi

19.37 Ecco le formazioni ufficiali di Napoli Milan

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Jorginho; Insigne, Mertens, Callejon. A Disp: Rafael, Sepe, Maggio, Giaccherini, Maksiovic, Zielinski, Chiriches, Rog, Ounas, Diawara. All: Sarri.

MILAN (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessie, Montolivo, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinic. A disp: Storari, Donnarumma, Mauri, A. Silva, Zapata, Abate, Biglia, Antonelli, Gabbia, Cutrone, Rodriguez. All. Montella.

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Napoli - Milan. Io sono Radice Arianna e vi racconterò live questa straordinaria partita. Restate con noi!

Dopo lo stop per le Nazionali, la Serie A riparte col botto: prima il derby di Roma alle 18.00 e poi Napoli - Milan alle 20.45. Udite, Udite, sarà seguita in tutti e 5 Continenti.

Prima contro settima. Il Napoli è alla ricerca della vittoria per allungare in vetta dopo il pari di Verona e per respingere l’assalto della Juventus, seconda a un solo punto.

.sscnapoli.it

Il Milan vuole dare una svolta alla propria stagione. Montella lo sa bene che fare punti al San Paolo è un'impresa ardua, ma i rossoneri vogliono provarci. Una vittoria o anche un pareggio contro il Napoli darebbe una spinta vitale per il proseguo della stagione e per la rincorsa al quarto posto.

Forse la squadra di Sarri non è l'ideale per provare a rilanciare le ambizioni del Milan che, tra l’altro, contro le grandi ha sempre fallito. In caso di sconfitta pesante contro il Napoli, Montella tornerebbe in una situazione disagevole.

Nel Napoli, a sostituire Ghoulam sulla fascia sinistra, ci sarà Mario Rui, il quale aveva giocato anche a Verona dal primo minuto. Montella ritrova Bonaventura. Biglia non è al meglio e partirà dalla panchina, in attacco spazio a Kalinic

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Mancano cinquanta giorni al mercato, mi confronto quotidianamente con Mirabelli, sappiamo i pregi e i difetti e ogni squadra è migliorabile. Sono esclusivamente concentrato su questi giocatori in cui vedo grandissime potenzialità e grandi possibilità di crescita".

acmilan

I CONVOCATI

Napoli

Portieri - Reina, Rafael, Sepe.

Difensori - Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui.

Centrocampisti - Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski.

Attaccanti - Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Gabbia, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

acmilan

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Maurizio Sarri

Indisponibili: Milik, Ghoulam

Squalificati:



Milan (3-5-1-1): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Montolivo, Locatelli, Bonaventura; Suso; Kalinic. Allenatore: Vincenzo Montella

Indisponibili: Conti, Calabria, Calhanoglu

Squalificati:

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Le due squadre si sono affrontate 138 volte in Serie A: 40 i successi per i partenopei, 54 quelli dei rossoneri (44 pareggi).

Il Napoli vuole prolungare l’imbattibilità in serie A che dura da 24 partite (20 vittorie, 4 pareggi).

Il Milan ha vinto le ultime due trasferte di campionato: non arriva a tre successi esterni di fila in Serie A da marzo 2012.

I 79 confronti in casa del Napoli

si è giocato tre volte in campo neutro:

in serie A: nel ’31 a Salerno e nel ’48 a L’Aquila

in Coppa Italia: nel ’77 a Bari



30 vittorie del Napoli

22 pareggi

27 vittorie del Milan

95 gol del Napoli

94 gol del Milan



L’ultima vittoria del Napoli:

4-2 il 27 agosto 2016

18’ p.t. e 33’ p.t. Milik, 6’ s.t. Niang, 10’ s.t. Suso, 29’ s.t. e 49’ s.t. Callejon



L’ultimo pareggio:

1-1 il 22 febbraio 2016

39’ p.t. Insigne, 44’ p.t. Bonaventura



L’ultima vittoria del Milan:

1-2 il 25 ottobre 2010

22’ p.t. Rubinho, 27’ s.t. Ibrahimovic, 33’ s.t. Lavezzi

