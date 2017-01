Pescara - Oggi è il giorno di Cubas, si lavora per Augustin

Il Pescara fa scala reale. Dopo gli acquisti ufficiali di Bovo (già infortunato però), Stendardo, Cerri e Gilardino , ecco Adrian Andres Cubas. Il calciatore del Boca oggi pomeriggio arriverà in Italia e in serata raggiungerà la città adriatica. Il centrocampista classe 1996 giunge dal Boca Juniors in prestito con un'opzione di riscatto da esercitare a giugno, ma solo se la Juventus non farà valere il suo diritto d'acquisto valido fino ad aprile. Un acquisto importante e di prospettiva del club di Sebastiani visto che di questo volante di 165 cm se ne parla un gran bene.

In primo piano il nuovo acquisto del Pescara: Adrian Andres Cubas

Non sembra essere finita qua perchè la squadra Abruzzese è alla ricerca di un'altra punta per completare il mercato di riparazione ed offrire ad Oddo diverse alternative valide per puntare alla salvezza ed il nome più caldo è quello di Jean-Kévin Augustin: i primi contatti non hanno dato l'esito sperato, come riporta PS24, ma venerdì è previsto un nuovo summit tra esponenti dei due club che intrattengono ottimi rapporti. Il Direttore Sportivo dei Parigini, Kluivert, dopo una iniziale apertura ha preso tempo ma l'operazione potrebbe andare in porto.

Sullo sfondo, scartata l'ipotesi Maxi Lopez mentre salgono le quotazioni di Federico Rasic, attaccante classe 92' del Gimnasia La Plata che l'anno scorso, in prestito all'Arsenal Sarandi, ha realizzato tre gol in venti presenze. L'anno precedente aveva disputato sei mesi in Russia senza però mai giocare nelle file dell'Amkar Perm. Potrebbero arrivare, anzi dovrebbero arrivare anche Mandragora e Mattiello via Juventus.